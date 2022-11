Nickelback redouble de nostalgie – n’appelez pas cela un enregistrement conceptuel

Nickelback ne perd pas de sommeil à cause de son héritage rock ces jours-ci.

Autrefois ridiculisé par certains fans de musique comme étant l’un des groupes les plus détestés de tous les temps, l’acte albertain a survécu à de nombreux coups de poing de la part des critiques et au vacarme de négativité des opposants sur les réseaux sociaux.

Mais avec une prochaine intronisation au Temple de la renommée de la musique canadienne, une tête d’affiche au festival Boots and Hearts l’été prochain et un tout nouvel album studio sorti ce mois-ci, la conversation autour de Nickelback passe d’un point de ridicule à un point qui reconnaît leurs contributions à la culture pop.

Il y a plusieurs années, un extrait de leur vidéoclip “Photograph” mettant en vedette le chanteur principal Chad Kroeger agrippant un cadre photo est devenu l’un des mèmes préférés d’Internet. Alors que l’image était parfois utilisée pour se moquer de Nickelback, elle les rendait également omniprésents dans un nouveau coin de conversation en ligne.

Et les données de streaming montrent que peu importe combien de personnes les frappent, ils écoutent toujours suffisamment les succès de Nickelback pour les classer parmi les 500 meilleurs artistes sur Spotify.

Interrogé sur le fossé entre la haine et les jeux, le guitariste Ryan Peake propose une prise équilibrée.

“On ne pense pas à ça”, a-t-il insisté dans une récente interview. « Il y a toujours de la place pour plus d’auditeurs, pour nous. Nous sommes heureux de voir les chiffres.

“Get Rollin'”, leur premier album complet en cinq ans, suggère que Nickelback pense peut-être un peu plus profondément qu’ils ne le laissent entendre.

Le disque réinitialise efficacement le son du groupe à son état familier après quelques virages inhabituels qui les ont vus collaborer avec le rappeur Flo Rida en 2014 et quelques années plus tard sortir un album que certains ont reçu comme une critique détrempée de la politique sous la présidence de Donald Trump.

Au lieu de prendre des détours imprévisibles, “Get Rollin ‘” est un retour aux jours de gloire de Nickelback au début des années où ils étaient incontournables à la radio et la punchline des snobs de la musique.

L’ouverture de l’album rugissant “San Quentin”, inspirée par un vrai gardien de prison, aurait pu être enregistrée par Metallica il y a quelques décennies, tandis que “These Days” présente Kroeger interprétant ce qui est en fait une suite de “Photograph” où il s’enfuit une liste des pierres de touche culturelles de la génération X, des soirées de rendez-vous à regarder “A Nightmare on Elm Street” au poinçonnage * 69 sur une ligne fixe.

En plein milieu de l’album, il y a la ballade rock mélodique à mi-tempo “Tidal Wave”, qui s’ouvre sur le son des vagues du rivage alors que Kroeger livre couplet après couplet de métaphores aquatiques. Il compare l’amour au surf d’une force désastreuse de la nature, ou comme il le décrit dans l’interview, une romance qui est “dangereusement excitante, mais nous savons tous comment ça va se terminer”.

“Tidal Wave” est aussi accrocheur que maladroit, laissant à l’auditeur le soin de décider si le groupe est dans la blague. D’autres morceaux intitulés “Skinny Little Missy” et “Steel Still Rusts” suggèrent peut-être qu’ils le sont.

Pris dans son ensemble, “Get Rollin ‘” pourrait être le Nickelback le plus proche d’un album concept, si vous acceptez que son thème est construit autour de quelques copains dans la quarantaine qui cassent des bières ouvertes pour réfléchir au bon vieux temps.

Mais Peake et Kroeger s’empressent d’écraser toute suggestion que Nickelback est venu à la table avec une idée cohérente pour le projet, affirmant que leur processus créatif est trop dispersé.

“Nous ferions un album concept vraiment terrible”, a déclaré Peake.

Même si Nickelback ne cosigne pas la théorie d’une vision plus grande, il est clair qu’ils ont réfléchi à recalculer leur direction après que l’album “Feed the Machine” de 2017 ait rencontré une réponse tiède de la part des auditeurs et des critiques.

Sorti pendant la présidence Trump, la couverture de l’album montrait un autocrate sans visage debout devant une foule adoratrice avec des fils robotiques attachés à son dos, ce que certains ont pris comme une tentative sans enthousiasme d’une déclaration politique qui n’a jamais joué au-delà de la chanson titre.

Peake conteste l’idée que Nickelback ait jamais essayé d’embrouiller Trump en premier lieu.

“C’est comme si les gens regardaient des nuages ​​dans le ciel”, a-t-il dit en tirant une quelconque signification du concept.

« Certaines personnes ont juste besoin de voir quelque chose. Je comprends ça.

Quelle que soit la façon dont ils voulaient qu’il soit reçu, “Feed the Machine” a rencontré un succès mitigé. Bien qu’il ait marqué les débuts les plus élevés de Nickelback au Royaume-Uni, il était moins populaire aux États-Unis, chutant à leurs ventes les plus basses de la première semaine depuis leur percée “Silver Side Up” en 2001.

“Je pense qu’à ce moment-là, la politique était si floue avec le showbiz qu’il était difficile de discerner ce qui était quoi pendant un certain temps”, a déclaré Kroeger. “Et c’était comme si c’était la chose que nous voulions tous dire : pour le meilleur ou pour le pire, peu importe de quel côté vous vous trouvez, cela n’a pas d’importance, car nous n’aimons pas nous aliéner.”

Ils n’écrivent pas de chansons “pour la gauche ou la droite”, a ajouté Kroeger.

“Nous faisons des chansons pour les êtres humains et nous faisons tous partie de cette race, j’aimerais penser.”

Le sujet suscite un débat entre les deux membres du groupe alors qu’ils considèrent les mérites du commentaire politique dans la musique rock.

“C’est vraiment égoïste quand un groupe ou un artiste veut vous dire de manière si agressive où il en est”, a suggéré Kroeger.

« La musique est censée être une question de plaisir ou d’évasion. Ce n’est pas censé être…

“Eh bien, Bob Dylan”, réplique Peake.

“Ouais. Quelqu’un d’autre », ajoute Kroeger. « Nous n’avons pas ce type d’agenda. Notre programme est d’entrer, de faire de la musique que nous apprécions et, espérons-le, que nos fans apprécieront…. C’est ça, vraiment.

“Get Rollin'” reste aussi simple que cela.

Les 11 morceaux sonnent comme s’ils étaient prêts à sortir en single, diffusés sur un autoradio ou diffusés lors d’un spectacle en direct.

Peake espère que cela suffira à attirer le public lorsque Nickelback annoncera des plans pour une grande tournée dans un proche avenir. Leurs dates estivales incluront l’arrêt à Boots and Hearts à Oro-Medonte, en Ontario, le 11 août.

Jusque-là, il garde ses attentes sous contrôle.

“Le climat autour du nom de notre groupe change d’avant en arrière”, a-t-il déclaré.

“Le bruit des médias sociaux, le bruit de tout ce qui est dans les nouvelles à l’époque, l’opinion populaire, bla, bla, bla.”

Il a ajouté: “Mais il y a beaucoup de plaisir sans vergogne à la musique, c’est pourquoi nous sommes ici …. Nous voulons que les gens viennent chanter les chansons. Nous voulons qu’ils chantent pour nous et les uns pour les autres. C’est le plus amusant.

—David Friend, La Presse canadienne

Musique pop