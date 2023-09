Nickelback porte un toast avec une haine dans un nouveau documentaire rock

Nickelback a goûté aux propos haineux des détracteurs zélés du groupe – et leur porte un toast.

Dans le nouveau documentaire Je déteste aimer : Nickelbackles hitmakers de Hanna, en Alberta, prennent du recul par rapport à leur carrière extrêmement réussie pour lutter avec leur héritage compliqué.

D’un côté, ils ont produit de nombreux singles à succès et des albums les plus vendus au cours de leurs trois décennies de carrière, et de l’autre, ils sont souvent considérés comme l’un des groupes de rock les plus détestés de tous les temps.

« Cela semble faire partie intégrante de notre histoire », a reconnu le guitariste Ryan Peake vendredi au Festival international du film de Toronto, où le film a eu sa première mondiale.

« Nous devons en parler parce que c’est bizarre si vous ne le faites pas. »

Assis aux côtés du bassiste Mike Kroeger – frère du leader Chad Kroeger – les membres du groupe semblent plus à l’aise que jamais pour évaluer ce que l’on ressent en étant la cible d’une blague en ligne ou la cible d’un critique musical. Ils font une brève pause dans leur tournée nord-américaine en cours avec la perspective de dates internationales à l’horizon.

Pendant des années, Nickelback a semblé grimacer face aux coups. Dernièrement, ils ont accueilli ces soi-disant haineux – sinon à bras ouverts, du moins en leur tapotant le dos.

« Cela fait partie de l’histoire, que cela plaise ou non », reconnaît Kroeger.

« Et vous savez, il s’avère que la négativité fait vendre. Donc, nous allons chevaucher ce connard jusqu’au bout.

Je déteste aimer : Nickelback est réalisé par la documentariste britannique Leigh Brooks, qui a été initialement embauchée pour capturer des moments en coulisses et des interviews promotionnelles pour l’album 2017 du groupe « Feed the Machine ».

Lorsque Peake a vu les premières images du tournage à Vancouver, il a déclaré qu’il avait commencé à réfléchir aux éléments manquants de l’histoire de Nickelback.

« Nous n’avions pas fait d’histoire du groupe, (même) pour nous-mêmes… pour nos familles, mais je ne pensais pas plus grand », a-t-il déclaré.

Et pourtant, comme beaucoup de choses chez Nickelback, ce qui a commencé comme une petite idée a pris de grandes ambitions.

Après avoir convaincu ses camarades du groupe que réaliser un documentaire était une bonne idée, les caméras ont commencé à tourner sur leur vie, d’abord pendant quelques jours, puis pendant quelques mois.

« Personne ne veut avoir une caméra face à lui tout le temps, mais dans le même souffle, je me suis dit : ‘Prenez tout en photo' », a déclaré Peake.

« C’est une sensation étrange », a-t-il ajouté. « Nous ne sommes pas les Kardashian. »

Six ans plus tard, ils ont sorti un film qui a étoffé l’histoire de Nickelback avec leurs propres mots.

À l’aide d’entretiens avec des amis et des membres de la famille, le documentaire parcourt l’histoire du groupe, faisant de brefs arrêts sur des moments mémorables de la culture pop, tels que le mariage de Chad avec la chanteuse pop-punk Avril Lavigne et le succès incontournable de Comment vous me le rappelez et Rockstar.

Plus de temps est consacré à de nouvelles révélations surprenantes, notamment le jour où Chad et Mike ont appris qu’ils avaient des pères différents. Ils invitent également leur ancien batteur Ryan Vikedal à discuter de son éviction du groupe.

Certaines images franches donnent une idée plus claire de la façon dont l’hostilité envers Nickelback a personnellement affecté Chad Kroeger. Même s’il ne s’intéresse pas beaucoup au sujet lui-même, la mère de Chad fait partie des personnes qui donnent un aperçu de la façon dont il le gère.

À la fin de ses 90 minutes, la production ressemble à une réinitialisation en douceur de la façon dont Nickelback veut être perçu : moins comme des opposants à leur position dans l’histoire de la musique et plus comme des mecs avec un sens de l’humour et un esprit de petite ville. Peake insiste sur le fait que l’intention n’était pas « de contrôler n’importe quel type de récit ».

« Mais c’est comme : ‘Voulez-vous entendre notre point de vue ?’ Vous voulez savoir comment ça s’est passé pour nous ?' », a-t-il posé.

Cela suggère également que Nickelback est à un tournant dans sa carrière où personne ne peut deviner ce qui l’attend.

Plus tard dans le film, il est révélé que Mike Kroeger a subi un accident vasculaire cérébral lors de l’enregistrement de Nourrir la machine, un détail que le groupe n’a jamais divulgué publiquement. Le rétablissement de l’homme de 51 ans a ralenti leur vie et aurait pu mettre fin au groupe.

Kroeger a reconnu que tout pourrait arriver, même la possibilité qu’après la tournée actuelle, Nickelback soit terminée.

« Personnellement, j’ai l’impression d’être dans le temps bonus, vraiment dans le temps bonus », a-t-il déclaré.

« Il ne fait aucun doute que nous avons réalisé une bonne course et une bonne course. Nous verrons simplement de quoi nous sommes capables ensuite.

Je déteste aimer : Nickelback sera également projeté au TIFF le samedi et le 15 septembre.

Musique pop