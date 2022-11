Nickelback parle du Music Hall of Fame et se moque de la haine

L’emblématique, le plus vendu, le lauréat d’un prix Juno, le nominé aux Grammy Awards et le ridicule. Depuis la sortie de leur troisième album, Côté argenté vers le hauten 2001, Nickelback a fait une carrière internationale à partir des accords de guitare épais et chuggy indicatifs de leur style.

Et maintenant, cette contribution devient officielle. Le groupe sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 2023, pour être resté “à l’avant-garde de la scène musicale au Canada et dans le monde” au cours des deux dernières décennies, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Le leader de Nickelback, Chad Kroeger, se produit pendant Fire Aid for Fort McMurray à Edmonton le mercredi 29 juin 2016. Le groupe sera intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 2023, malgré la haine qu’il reçoit parfois. (Amber Bracken/Presse canadienne)

Ils ne s’attendaient pas à durer aussi longtemps, sans parler de recevoir cet honneur.

“Nous n’avons rien vu de tout cela venir”, a déclaré Chad Kroeger dans une récente interview avec CBC. “Je ne sais pas à qui c’était l’idée; je ne sais pas comment cela a été mis en place. Mais c’est juste, ça ne semble pas réel.”

“Quand vous êtes honoré par vos pairs dans votre pays d’origine, c’est une sacrée récompense. Ce n’est pas du tout quelque chose que nous prenons à la légère”

REGARDER | Nickelback n’a toujours que “4 gaffes” malgré son intronisation au Temple de la renommée :

Mais tout en vendant des concerts dans le monde entier et en créant l’un des catalogues de musique les plus vendus jamais sortis du pays, le groupe a été la cible d’une blague de longue date. Des lecteurs de Rolling Stone les nommant une fois le deuxième pire groupe des années 1990, au batteur des Black Keys Patrick Carney proclamant que “le rock and roll est en train de mourir parce que les gens ont accepté que Nickelback soit le plus grand groupe du monde”, tout le monde semble avoir une opinion sur s’ils sont vraiment bons.

“Nous nous asseyons juste et regardons ça”, a déclaré le membre Ryan Peake. “Vous êtes comme, vous le regardez en quelque sorte décoller. Et puis nous constatons toujours que lorsque nous rencontrons des gens, nous obtenons cette réaction du genre, ‘Oh, ce n’est pas vraiment [this] groupe de rock sérieux.”

“Juste quatre gaffes”, a ajouté Kroeger.

Pour eux, c’est cette attitude qui a conduit à leur longévité. Au cours de leur parcours de 21 ans sous les projecteurs, le groupe a attiré une génération de fans, et maintenant leurs enfants. Aux côtés du batteur Daniel Adair entendant leurs chansons à chacun des matchs de hockey de son enfant (bien que Kroeger ait rapidement ajouté dans “Attends, n’est-ce pas ta femme le DJ?”), Ils sont récemment revenus sous les projecteurs lorsque leur morceau Elle me tient debout est devenu viral sur TikTok.

Que vous soyez d’accord avec Carney ou non, leur lien avec les auditeurs est ce qui les a conduits jusqu’ici. Ils vendent régulièrement des concerts à travers le monde. Lorsqu’ils ont lancé un appel ouvert pour apparaître dans un nouveau clip vidéo à Vancouver, ils ont vu des fans venir d’aussi loin qu’Edmonton. Ces mêmes fans les défendront contre les critiques sans fin et proclameront haut et fort leur amour pour le groupe – dans une interview avec Pitchforkmême la star du folk indépendant, le père John Misty, est allé jusqu’à dire “Je veux que cela soit enregistré. ‘Farmer John Misery : je roule pour Nickelback.'”

Et avec leur premier nouvel album (Obtenez Rollin ‘) dans cinq ans cette semaine, et le groupe entame actuellement sa première tournée depuis plus de trois ans, ils disent que c’est de cela qu’il s’agit.

“Si nous avons enregistré quoi que ce soit qui améliore votre journée, votre semaine, votre vie de quelque manière que ce soit”, a déclaré Peake, “si nous avons apporté de la joie de quelque manière que ce soit dans la vie de quelqu’un, alors mission accomplie.”