Nickelback intronisé au Panthéon de la musique canadienne

Dimanche, le groupe de rock albertain Nickelback a scellé sa place au Panthéon de la musique canadienne avec une cérémonie officielle de plaque.

« C’est humiliant et bizarre… Les mots manquent à chaque fois, ils le font vraiment », a déclaré Chad Kroeger, le chanteur principal du groupe.

Nickelback a été intronisé au Temple de la renommée lors de la diffusion des prix Juno à Edmonton plus tôt cette année.

Dimanche, Chad et Mike Kroeger, Ryan Peake et Daniel Adair l’ont officialisé en déposant leur plaque au Studio Bell du National Music Centre à Calgary.

« Quand vous regardez ces noms légendaires, j’aurais pensé que cet honneur pourrait nous revenir un jour, 10 ans dans le futur », a déclaré Chad.

Studio Bell est le siège physique de la collection du Temple de la renommée, et seuls les meilleurs du secteur sont reconnus.

« (Nickelback a) évidemment dépassé ces frontières, mais l’impact qu’ils ont eu sur les fans et l’industrie dans son ensemble a été incroyable », a déclaré Allan Reid, président et chef de la direction de l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement, les prix Juno et MusiCounts.

Reid dit que chaque année, ils essaient d’introniser un artiste de la province ou de la ville où se déroulent les prix Juno.

« Nous avons juste pensé environ un an à l’avance, il n’y a probablement pas de meilleurs artistes à introniser en Alberta que Nickelback… Ils méritent tellement cet honneur. Nous avons pensé, si nous allons le faire, c’est l’endroit pour le faire », a-t-il déclaré.

La liste des distinctions de Nickelback est longue, avec 23 singles en tête des charts, 50 millions d’albums vendus et plus de 10 milliards de flux en ligne.

Ils ont remporté 12 Junos et ont été nominés pour neuf Grammys.

« C’est l’un des groupes de tournée les plus populaires au monde, certainement le plus populaire du Canada à l’heure actuelle. Ils ont écrit des tonnes de grands hymnes rock que le monde et les Canadiens adorent », a déclaré Andrew Mosker, président et chef de la direction du Centre national de musique.

Une exposition temporaire célébrant les réalisations du groupe de rock a récemment été inaugurée au Centre national de musique.

Il revient sur leurs débuts à Hanna il y a près de 30 ans, sur leur succès mondial.

Chad dit que la persévérance les a aidés à arriver là où ils sont.

« Nous n’étions pas ce que tout le monde recherchait à l’époque, et nous avons donc eu beaucoup de rejets … Ne laissez pas le premier non, le dixième non, le centième non vous arrêter », a déclaré Chad.

Peake a ajouté: « Comme tout le monde, vous savez, nous passerons de bons moments, nous nous chamaillerons et passerons des moments, mais dès que nous rencontrons un peu d’adversité, cela ne nous semble pas bien, ou nous avons l’impression que nous ‘ Nous sommes toujours sur la bonne voie, nous nous unissons en quelque sorte sans même en parler.

La cérémonie privée de la plaque a été suivie d’une séance de questions-réponses avec les fans.

Ce fut une expérience spéciale pour deux partisans de longue date qui se sont rencontrés il y a des années lors d’un concert de Nickelback à Calgary et se sont reconnectés dimanche lors de cet événement.

« Mon partenaire et moi sommes allés les voir plusieurs fois dans toute l’Europe. Un groupe super amusant, comme je n’en avais jamais vu auparavant », a déclaré Charlotte Boldison.

Jennifer Underwood a accepté en disant : « Je suis une fille d’une petite ville de la Saskatchewan, alors j’adore le fait qu’ils soient crus, qu’ils soient réels, qu’ils soient authentiques.

Nickelback a récemment lancé la partie nord-américaine de la tournée Get Rollin’, après avoir sorti son dixième album studio en novembre.

«C’est tellement stéréotypé d’entendre un groupe dire:« C’est le meilleur travail que nous ayons fait depuis des années », mais c’est vraiment le cas», a déclaré Chad en riant.

Le groupe s’est produit au Saddledome dimanche soir.

Faisant allusion à un documentaire à venir, Nickelback dit que son voyage rock and roll est loin d’être terminé.