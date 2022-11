Nick Young jette les Jonas Brothers sous le bus dans Tweet Mourning Takeoff

Joe, Nick et Kevin Jonas s’occupaient de leurs affaires lorsque Nick Young a décidé de les évoquer à propos de la mort tragique de Takeoff.

Après s’être réveillé mardi avec la nouvelle inattendue du meurtre de Takeoff, le monde pleure toujours la perte choquante du membre bien-aimé de Migos. Les fans et les célébrités se sont rendus sur les réseaux sociaux toute la journée pour rendre hommage au rappeur, en publiant leurs moments, couplets, interviews préférés et plus encore en l’honneur du joueur de 28 ans.

Internet est toujours lié à des prises peu recommandables après tout événement, et malheureusement, les décès ne sont pas différents. Hier, l’ancien joueur de la NBA Nick Young a pris le gâteau dans cette catégorie, demandant bizarrement pourquoi des célébrités comme les “frères jones” ne se font jamais tirer dessus.

“Pourquoi vous n’avez jamais tiré ici sur les Jones Brothers et je souhaite que personne ne dise pourquoi seulement nous”, a écrit Young, faisant vraisemblablement référence aux Jonas Brothers. “Mais j’en ai fini avec le rap et tout ce n **** s ** t … ce s ** t pas cool.”

Le consensus de la foule dans les réponses de Nick ? “Supprime ce frère.”

Et bien sûr, malgré les circonstances tragiques, les gens sur Twitter ont toujours trouvé un moyen de sourire, se rassemblant pour clowner le baller et lui demander de quoi diable il parle.

Malgré tous les contrecoups, Nick Young ne semblait pas s’en soucier, gardant son tweet et vivant avec les diverses fautes de frappe et la confusion générale. Il a cependant suivi avec quelques tweets supplémentaires.

“RIP TAKEOFF”, a-t-il écrit dans son prochain post. “ÔLa chose que j’aime dans le décollage, il a toujours dit qu’il priait tous les jours et qu’il était un croyant.