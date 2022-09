Nick Young a sauté sur le ring de boxe pour son premier match de boxe, mais a été renversé par une star d’Internet.

Au cours du week-end, la promotion en proie aux gants sociaux a tenu sa deuxième carte de boxe tandis que les combattants de la première n’auraient toujours pas été payés. La carte présentait des personnalités publiques de toutes les voies de divertissement telles que Cory Wharton de Teen Mom, à la tête d’affiche Youtuber Austin McBroom. Même avec des rumeurs, l’événement n’aurait vendu qu’environ 200 billets, ce qui n’a pas empêché l’action de se dérouler à l’intérieur du ring.

Le premier match de boxe de Nick Young le voit renversé par les cordes

L’un des moments forts de la soirée a été la bataille des anciennes légendes de la NFL entre Leveon Bell et Adrian Peterson. Le match s’est terminé lorsque Leveon Bell a mis KO Adrian Peterson avec le seul coup de poing qu’il a pu atterrir cette nuit-là. L’autre ancien athlète sur la carte était Nick Young qui devait affronter Blueface mais malheureusement pour nous (et Nick), Blueface n’a pas pu participer. L’ancien Laker Nick Young a affronté l’influenceur Minikon qui n’est pas venu jouer sur le ring. Dès le début du match, il était clair que le seul avantage de Nick était sa taille qu’il essayait d’utiliser mais qui avait encore du mal. Au deuxième round, Nick a fait voler le porte-parole de Minikon grâce à l’un de ses seuls gros coups. À la fin, Minikon enverrait Nick à travers les cordes dans une séquence très épuisée des deux menant à l’annulation du combat. Young jure qu’il a reçu un coup de tête qui l’a fait tomber du ring et prétend même qu’il a gagné le combat.

“Je me sentais bien, je l’ai beaucoup frappé, j’ai senti que j’étais venu et j’ai fait ce que j’avais à faire. Il m’a frappé avec un coup bas et c’est ce que tu dois faire quand tu perds. Je ne veux pas qu’il reçoive un coup de tête à la fin et pense qu’il a gagné avec un coup de tête, je ne sais pas comment vous pouvez penser qu’il a gagné », a déclaré Young.

Gardez à l’esprit que c’était un match d’exhibition et qu’il n’y a pas de gagnant, mais c’était très divertissant. Twitter n’a pas perdu de temps à rôtir Young, il est déjà dans le meme hall of fame. Vous pouvez consulter certaines des meilleures calomnies de la nuit ci-dessous.