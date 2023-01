Nick Wright, Esq. défend Belichick, samedi sur NFL Black Monday | C’est quoi Wright ?

Nicholas J. Wright, Esq. défend ses clients dans ce segment de ciblage, et comme c’est aujourd’hui le lundi noir, Nick prend les entraîneurs de la NFL comme clients. Il commence avec Bill Belichick, qui des New England Patriots n’a pas gagné de match éliminatoire depuis le départ de Tom Brady, a commis l’une des pires infractions de la ligue cette saison et s’est entouré de « Yes men ». L’entraîneur vétéran dit qu’il a l’intention de revenir l’année prochaine, mais Damonza demande… devrait-il le faire ? Ils parlent également de Jeff Saturday, l’improbable entraîneur remplaçant des Colts d’Indianapolis. Samedi a perdu 7 matchs consécutifs depuis sa première victoire et a perdu la plus grande avance de l’histoire de la NFL, mais Nick tente de le défendre.



IL Y A 2 MINUTES・Qu’est-ce que Wright ? Avec Nick Wright・6:13