WestK News contacte tous les candidats qui se présentent au conseil de Peachland aux élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Nick Walsh – Candidat au poste de conseiller

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement du district ?

Le conseil devrait gérer la croissance en trouvant des moyens d’inclure les opinions et les désirs de ses citoyens, puis en élaborant un plan de croissance ouvert, transparent, responsable, abordable et soutenu par la population ! Cela nécessitera un nouveau maire et du sang neuf au conseil.

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils pour aider à fournir des logements accessibles et abordables aux résidents de Peachland ?

Le logement abordable est un must! Cela dit, Peachland a de bons logements abordables et en a besoin de plus. Mais… qu’est-ce qu’un logement abordable si vous habitez ici et travaillez à Vernon? Ou Kelowna? Ce n’est plus abordable. C’est donc une épée à double tranchant. Nous avons besoin d’emplois pour les gens en même temps. Des esprits nouveaux et frais concentrés sur cette tâche apporteront de nouvelles opportunités à chacun.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour gérer les flux de circulation sur l’autoroute 97 ainsi que l’infrastructure routière à Peachland ?

La gestion du flux de circulation sur l’autoroute 97 nécessitera une relation étroite avec le gouvernement provincial. La province s’est éloignée de nous parce que nous n’avons pas bien géré cette relation. Nous étions concentrés sur un AGENDA et non sur « ce qui est possible ». Nous avons besoin d’un conseil revitalisé qui peut rouvrir un dialogue constructif avec la province.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Ma célébrité préférée de l’Okanagan devrait être Mike Reno. Non seulement était le chanteur et co-auteur-compositeur de Loverboy, mais il est un ami de longue date du fils de ma femme.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Élection municipale en Colombie-BritanniqueConseil municipalÉlection municipale