Nick Viall, une ancienne star du “Bachelor”, obtient ses roses

Mme Weiner a déclaré que M. Viall avait initialement envisagé une collection de questions «Demandez à Nick» que ses partisans lui avaient écrites, ainsi que ses réponses. Avec Rachel Wharton, un médecin du livre, ils ont décidé d’aspirer à une version mise à jour de “He’s Just Not That Into You”.,” avec un format basé à peu près sur les rythmes d’une relation : se rencontrer, décider si quelqu’un vous plaît, établir et faire respecter des limites, être honnête quant à savoir si cela se produit et sortir de la situation si ce n’est pas le cas.

M. Viall est dyslexique et était nerveux à l’idée d’écrire un manuscrit à partir de rien. Il a donc décidé d’un processus de travail pour se sentir plus à l’aise. En plus des questions «Demandez à Nick», l’équipe d’Abrams Books soumettait à M. Viall des problèmes romantiques qu’ils avaient inventés, dont certains avec lesquels il n’était pas entièrement à l’aise.

Il y a des chapitres du livre pour lesquels il était réticent, a-t-il dit. “Je parle de glisser dans le DM de quelqu’un”, a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi dans le livre”, a-t-il ajouté, “je me disais:” Il ne s’agit pas de savoir comment être un artiste de ramassage. Ce n’est pas ce dont je parle.

Bien que M. Viall soit plus à l’aise pour transmettre des informations tirées de son expérience personnelle – le meilleur chapitre du livre est un récit de ses deux premières relations et de sa propre culpabilité dans leurs échecs – il aborde ce qu’il appelle les « bases ».