Nick Taylor parle de la victoire de l’Open canadien

Nick Taylor est toujours « bourdonnant » du putt de 72 pieds qui l’a propulsé directement dans l’histoire du sport canadien.

S’adressant à CTV News de Los Angeles alors qu’il se prépare pour le prochain US Open, le joueur de 35 ans admet qu’il n’a pas beaucoup dormi après avoir remporté l’Open canadien dimanche. Il est toujours en train de traiter son coup roulé et comment il est maintenant annoncé comme un moment du patrimoine canadien.

« Je ne sais pas encore comment comprendre cela, honnêtement, je me souviens de ces moments où Sidney Crosby a marqué le but de la médaille d’or. Mon père est un grand fan des Blue Jays et j’ai regardé le circuit de Joe Carter pendant des années en grandissant. Même être mentionné dans la même conversation que ces deux icônes me donne des frissons », dit Taylor.

Élevé à Abbotsford, en Colombie-Britannique, Taylor a entièrement consacré sa vie au golf à l’âge de 15 ans. Cependant, rien n’aurait pu le préparer à réussir ce coup roulé Hail Mary à domicile pour remporter l’Omnium canadien.

Avec un sourire, Taylor partage qu’il n’était pas sûr que son long putt allait entrer.

« La vitesse semblait bonne à mi-chemin là-bas, mais c’était si loin que je n’avais aucune idée de ce qui se passait. »

Quelques instants plus tard, un chahut a éclaté au Oakdale Golf and Country Club de Toronto; Taylor a lancé son putter en l’air alors que les fans se précipitaient sur le parcours.

«C’est un genre de conte de fées de faire ce genre de putt. Vous en rêvez quand vous êtes un jeune enfant, faire un putt pour gagner un tournoi de golf (comme) l’Omnium canadien », dit Taylor.

Pendant des décennies, les golfeurs canadiens ont passé si près de remporter l’open de golf de leur pays, mais ils ont échoué de peu. Pour Taylor, il a fallu trois rondes remarquables, quatre trous en séries éliminatoires, un 18e green détrempé par la pluie et un coup habile pour laver 69 ans de déception.

Le dernier golfeur canadien à l’avoir fait? Pat Fletcher en 1954.

« La plupart des gens à l’Omnium canadien dimanche n’étaient même pas en vie à ce moment-là », note Lorne Rubenstein, écrivain et journaliste du Temple de la renommée du golf canadien, qui, comme d’habitude, était présent à l’Omnium canadien.

« Ce sera l’un de ces moments où j’en étais dans le sport canadien », note Rubenstein, qui admet ensuite : « J’ai eu quelques larmes aux yeux quand [Taylor] a fait ce putt parce que c’était tellement inattendu – c’était un lâcher-prise de toute cette tension.

Alors que le ballon s’effondrait dans la coupe, une nation en attente s’est levée et une tension collective a été libérée par les fans d’un océan à l’autre.

« L’excitation qui règne avec tous les fans (sur le parcours) a été la plus grande expérience que j’aie jamais vécue. Mon cadet Dave et moi nous sommes pratiquement évanouis et avons célébré », raconte Taylor.

Pris dans la célébration, le bon copain de Taylor et son collègue pro de la PGA canadienne, Adam Hadwin, a été pris pour un fan et s’est attaqué au vert tout en essayant de couvrir le nouveau champion avec du champagne.

Toujours en train de rire de la tournure des événements, Taylor dit qu’il a parlé avec Hadwin depuis et dit que «sa femme se moquait de lui; Adam l’a pris avec un grand pas. Je souhaitais lui faire un câlin d’ours, puis le voir se faire plaquer… mais je lui ai fait un câlin plus tard. C’était super qu’il soit là. »

Une personne absente de la célébration était la femme de Taylor, Andie, qui vient de donner naissance à leur deuxième enfant il y a six semaines.

« Je suis ravi de rentrer à la maison et de célébrer avec eux », a déclaré Taylor, qui s’est actuellement engagé à jouer ce week-end à l’US Open et la semaine suivante au Travelers Championship.

En ce qui concerne le jeu long, la victoire massive de Taylor se fera presque sûrement sentir pendant des décennies, inspirant les enfants de partout au Canada à choisir un club et à commencer à rêver leurs propres rêves.

Taylor admet: «C’est la chose la plus difficile à saisir pour moi, avoir ce genre d’impact sur tout un pays. Mais si c’est le cas et que plus d’enfants se lancent dans le golf, c’est une cerise sur le gâteau.

Alors que le champion aux manières douces reste incrédule, la réalité est que le triomphe de Taylor occupera à jamais la place qui lui revient dans les traditions sportives canadiennes.