PHILADELPHIE: Nick Sirianni a décrit ses principes de base, expliqué sa philosophie d’entraîneur et esquivé les questions auxquelles il ne peut pas encore répondre à propos d’une controverse de quart-arrière.

Huit jours après que les Eagles de Philadelphie l’ont choisi pour remplacer Doug Pederson, Sirianni s’est tenu dans un auditorium vide et a parlé à une caméra pendant plus de 40 minutes lors d’une conférence de presse virtuelle vendredi.

Sirianni valorise la connexion, la concurrence et la responsabilité. Il veut construire une équipe intelligente et met l’accent sur les fondamentaux.

C’est tellement important pour moi que nous avons un bâtiment ici où tout le monde se connecte, a déclaré Sirianni. Les entraîneurs se connectent aux entraîneurs, les joueurs se connectent aux joueurs et les entraîneurs se connectent aux joueurs. Lorsque vous avez cette connexion, lorsque vous construisez ces connexions, vous finirez par pousser un peu plus fort pour quelqu’un que vous connaissez et quelqu’un que vous aimez et quelqu’un que vous aimez. C’est ce que nous voulons essayer de développer.

Sirianni veut que son équipe adopte la compétition.

Tout comme il est important de pratiquer un jeu pour devenir bon dans ce jeu afin de pouvoir le lancer dans un jeu, il est important de s’entraîner à la compétition, a-t-il déclaré. La parité dans cette ligue est si serrée. Chaque jeu se résume à un jeu à un score. Nous devons verser cela dans notre ADN ici à Philadelphie. Dans la salle de réunion, il est important que nous soyons en concurrence. Sur le terrain et aussi en dehors du terrain, allaient constamment être en compétition les uns avec les autres.

Malgré sa passion pour la compétition, Sirianni n’était pas prêt à dire si Carson Wentz et Jalen Hurts se battront pour le poste de départ. Il a parlé aux deux quarts et est impatient de travailler avec eux.

Ce sont des quarts de premier ordre, a déclaré Sirianni. Beaucoup d’équipes n’en ont pas. Je suis vraiment ravi de travailler avec les deux.

Sirianni, qui était le coordonnateur offensif des Colts au cours des trois dernières saisons, a travaillé avec Andrew Luck, Jacoby Brissett et Philip Rivers à Indianapolis.

Ces trois équipes étaient différentes. Ils étaient tous différents dans leur manière d’attaquer les défenses et de jouer le jeu, a déclaré Sirianni. Je pense que c’est le signe d’un bon entraîneur, que vous allez changer en fonction de votre personnel, non? Nous avons un certain personnel en place. Nous allions découvrir ce qu’ils peuvent bien faire et quelles sont leurs forces, et nous allions tirer parti de leurs forces et nous allons essayer de les garder à l’écart de situations dans lesquelles ils n’excellent pas bien.

Sirianni, 39 ans, travaillait à Indianapolis sous la direction de l’entraîneur Frank Reich, qui était coordinateur offensif à Philadelphie lorsque les Eagles ont remporté le Super Bowl il y a trois ans.

Les Eagles ont renvoyé Pederson après une saison 4-11-1, moins de trois ans après avoir mené l’équipe au titre du Super Bowl des franchises.

Nick a brillé tout au long du processus depuis le tout début, a déclaré le propriétaire Jeffrey Lurie. La recherche sur Nick a été formidable. C’était quelqu’un qui connaissait le jeu aussi bien que n’importe qui, un QI de football hors du commun, un grinder, quelqu’un qui avait une éthique de travail illimitée et le désir d’être génial.

«Il a toujours pensé à l’entraînement depuis ses tout débuts. Ses antécédents familiaux, ses frères, son père, bien sûr. Je pense simplement que c’est quelqu’un qui a voulu exceller dans cette profession pendant si longtemps, qui a excellé et qui est plus que prêt à passer à l’étape suivante.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL