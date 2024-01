Nick Sirianni, les plus grands changements des Eagles à prioriser après la défaite en séries éliminatoires contre les Buccaneers

Pendant une grande partie de la saison 2023, les Eagles de Philadelphie ressemblaient à une équipe prête à défendre sa couronne NFC. Cependant, les Eagles ont commencé à glisser en décembre et ont complété leur effondrement avec une défaite 32-9 en séries éliminatoires contre les Buccaneers de Tampa Bay lundi.

Philadelphie a quitté la semaine 12 avec un record de 10-1, le meilleur de la NFL, et le quart-arrière Jalen Hurts ressemblait à un favori MVP. Les Eagles ont ensuite perdu cinq des six matchs et se sont lancés en séries éliminatoires en tant qu’équipe wild-card. Plusieurs problèmes ont été pris en compte dans le déclin de l’Eagle en fin de saison, et les Buccaneers ont profité de la plupart d’entre eux lors de la finale du Super Wild Card Weekend.

Les Eagles restent l’une des équipes les plus impressionnantes de la NFL sur le papier. Ils regorgent de talent des deux côtés du ballon et ils ont montré qu’ils pouvaient atteindre la plus grande scène de la ligue.

Si Philadelphie espère revenir au Super Bowl en 2025, elle doit cependant envisager des changements importants pendant l’intersaison, et cela pourrait commencer avec l’entraîneur-chef Nick Sirianni.

Nick Sirianni, entraîneur-chef des Eagles Julio Aguilar/Getty Images

Pour être honnête, le travail de Sirianni devrait être sûr, étant donné qu’il a mené Philly aux séries éliminatoires au cours de ses trois saisons en tant qu’entraîneur-chef. Les bons entraîneurs sont difficiles à trouver et encore plus difficiles à remplacer, mais comme Adam Schefter d’ESPN l’a récemment spéculé, le propriétaire de la franchise Jeffrey Lurie pourrait ne pas accepter les idées reçues.

“Le joker dans tout cela, bien sûr, c’est ce qu’en pense le propriétaire Jeffrey Lurie ?” Schefter a déclaré dimanche Compte à rebours de la NFL (avec le rapport Bleacher Timothée Rapp). “Et personne ne le sait vraiment. Ce n’est pas comme s’il le disait aux gens, mais si Lurie n’est pas satisfait de la façon dont cette équipe se comporte en séries éliminatoires, cela devient un problème qui pourrait valoir la peine d’être suivi.”

Compte tenu de la liste des entraîneurs disponibles – notamment Bill Belichick, Pete Carroll, Mike Vrabel et Jim Harbaugh – Lurie examinera probablement au moins ses options.

Belichick et Carroll ont montré qu’ils pouvaient remporter un Super Bowl avec le type de talent dont dispose Philadelphie. Harbaugh a atteint le grand match à sa deuxième saison la dernière fois qu’il était entraîneur-chef de la NFL.

Même les candidats prometteurs comme le coordinateur offensif des Detroit Lions Ben Johnson et le coordinateur offensif des Houston Texans Bobby Slowik méritent d’être pris en considération si Lurie veut aller dans une direction différente.

Le facteur décisif pourrait être la vision de Sirianni pour l’équipe.

Lorsque le coordinateur offensif Shane Steichen et le coordinateur défensif Jonathan Gannon ont été embauchés pendant l’intersaison, Sirianni a promu Brian Johnson et Sean Desai. Ces mouvements n’ont pas fonctionné et Desai a été remplacé par Matt Patricia en tant que joueur défensif cette saison.

Si Lurie et le directeur général de longue date Howie Roseman perdent confiance dans la capacité de Sirianni à constituer une équipe performante, un changement devrait au moins être envisagé. La même chose est vraie si les Eagles ne croient pas qu’il peut amener son équipe à se recentrer.

“Une source de l’équipe a décrit ce qu’elle pensait être “trop ​​de reproches” parmi les coéquipiers des deux côtés du ballon et pas assez d’attention portée au bien collectif de l’équipe, a déclaré ESPN. Tim McManus a écrit lundi.

Les Eagles ne semblaient certainement pas être sur la même longueur d’onde contre les Buccaneers lundi soir. C’est un problème.

Si le changement est le seul moyen de remettre Philadelphie sur la voie du Super Bowl, un changement d’entraîneur doit au moins être sur la table.

Matt Patricia, assistant défensif senior des Eagles Andy Lewis/Icône Sportswire via Getty Images

Lorsque l’effondrement de Philadelphie a commencé au cours de la 13e semaine, cela a commencé du côté défensif du ballon. Le solide front défensif de Philadelphie a commencé à lutter contre la course, et son secondaire semblait le plus souvent pratiquement perdu.

Les Eagles ont terminé la saison régulière au 20e rang pour les verges par course allouées, au 31e pour les verges par la passe autorisées et au 30e pour les points alloués. Les problèmes défensifs étaient pleinement visibles contre les Buccaneers, tout comme la tendance de l’équipe à rater régulièrement des plaqués. Tampa a terminé avec 426 verges offensives totales lundi.

Cela a été un changement radical par rapport à la saison 2022, au cours de laquelle Philly a terminé au 24e rang pour les verges par course autorisées, mais premier pour la défense contre la passe et huitième pour les points accordés.

Peut-être que confier les tâches de jeu à Patricia et changer de programme en décembre n’était pas la meilleure idée, et c’est la faute de Sirianni. Si l’entraîneur-chef est de retour, il devra rectifier la situation en trouvant un nouveau coordinateur défensif, même s’il n’était pas prêt à discuter de cette option après la défaite de lundi.

“Il est prématuré d’en parler”, a déclaré Sirianni, selon NFL Network. André Siciliano. “…Nous entrons dans tout ça. Je n’en suis pas encore là.”

Gannon ne reviendra pas après avoir décroché le meilleur poste avec les Cardinals de l’Arizona, mais des candidats intrigants sont disponibles. La liste comprend l’entraîneur-chef adjoint des Falcons d’Atlanta Jerry Gray, l’assistant défensif principal des Buffalo Bills Al Holcomb et l’entraîneur-chef associé des Ravens de Baltimore et entraîneur de la ligne défensive Anthony Weaver.

Philadelphie doit également procéder à des changements importants en matière de personnel en défense, et nous y reviendrons assez tôt. Toutefois, le changement doit commencer au sommet. Desai n’était pas un remplaçant adéquat pour Gannon, et Patricia n’a résolu aucun des plus gros problèmes.

Les Eagles doivent embaucher quelqu’un qui le peut.

Le quart des Eagles Brian Johnson Andy Lewis/Icône Sportswire via Getty Images

Philadelphie n’était pas au complet contre les Buccaneers, et cela ne peut être ignoré. Le meilleur receveur AJ Brown était absent en raison d’une blessure au genou et Hurts a joué en raison d’une blessure à la main. Le receveur n°3 Julio Jones est également sorti avec une commotion cérébrale.

Cependant, l’infraction a connu son lot de problèmes depuis début décembre. Il a souvent joué assez bien pour garder les matchs serrés, mais cela a été un festin ou une famine basé sur les jambes de Hurts et sa capacité à frapper des tirs profonds.

Johnson a eu du mal à trouver une réponse aux défenses lourdes de blitz, et Hurts a rarement semblé à l’aise dans la poche à cause de cela. Selon McManusil semble y avoir un décalage entre Johnson, Hurts et Sirianni :

“La direction souhaitée par Hurts pour l’offensive ne s’est pas concrétisée, ce qui a été une source de déception pour le quarterback de la franchise, selon une source ayant une connaissance directe de la pensée de Hurts. Un décalage entre les visions de Sirianni, Hurts et du coordinateur offensif Brian Johnson a affecté la capacité de l’infraction à aboutir à une identité, a indiqué la source.

Il y a un an, l’offensive des Eagles était une équipe physique capable d’imposer sa volonté à l’avant, de contrôler le rythme du jeu au sol et de brûler les défenseurs rampants avec Brown, DeVonta Smith et Dallas Goedert. Cette année, c’est un méli-mélo de concepts qui n’ont pas toujours fonctionné.

La quantité de talents offensifs a porté Philadelphie au début de la saison, mais ce n’est pas le cas depuis plus d’un mois – et avec Brown absent lundi, l’offensive ne ressemblait même pas à une unité de calibre éliminatoire.

Johnson doit probablement partir et les Eagles ont deux options pour le remplacer. Ils pourraient permettre à Sirianni de diriger l’offensive lui-même – en supposant qu’il reste – ou se tourner vers des candidats coordonnateurs comme Greg Roman, Frank Reich, le conseiller des Carolina Panthers Jim Caldwell et le coordinateur du jeu de passes des 49ers, Klint Kubiak.

Les Eagles ont besoin d’un système capable de générer de l’offensive lorsque Brown et Smith ne sont pas ouverts et d’un système capable de battre le blitz avec le jeu sur écran. À l’heure actuelle, les Eagles en reçoivent peu non plus.

Eagles WR Olamide Zaccheaus Kévin Sabitus/Getty Images

Peu importe qui appelle les jeux offensifs en 2024, les Eagles doivent investir dans un troisième large de qualité. Philadelphie a largement ignoré ce rôle, s’appuyant sur des joueurs comme Quez Watkins et Olamide Zaccheaus.

Jones a été élevé de l’équipe d’entraînement fin octobre.

Le problème avec ce plan précédent est qu’il a rendu l’attaque passagère de Philadelphie quelque peu prévisible. Les défenses ne semblent plus aussi préoccupées par Hurts en tant que menace de brouillage qu’elles l’étaient autrefois, et elles se sont concentrées sur la pression sur le quart-arrière et sur l’observation de Brown et Smith.

Philadelphie n’a pas eu cette troisième option fiable qui peut faire payer ses adversaires. Zachceaus a terminé la saison régulière au troisième rang parmi les larges des Eagles avec seulement 164 verges sur réception.

Lundi, Jones a réussi trois attrapés pour 22 verges avant de sortir, tandis que Watkins et Zaccheaus ont combiné quatre attrapés et 17 verges. Le porteur de ballon D’Andre Swift a terminé deuxième de l’équipe avec 32 verges sur quatre réceptions.

Avec juste 28,6 millions de dollars dans l’espace de plafond projeté, les Eagles ne sont pas dans une excellente position pour chasser les receveurs en agence libre. Cependant, Roseman devrait être en mesure de trouver un receveur compétent dans une classe de repêchage de 2024 qui devrait être en profondeur à ce poste.

Le département de dépistage du Bleacher Report a répertorié 15 receveurs parmi ses 100 meilleurs joueurs dans son dernier projet de tableau.

Parce que les Eagles ont Brown et Smith, ils ne doivent pas nécessairement faire du receveur une priorité au repêchage. Cependant, un espoir potentiel du Jour 2 comme Johnny Wilson de l’État de Floride ou Ladd McConkey de Géorgie pourrait vraiment aider les Eagles à diversifier leurs concepts de passes.

Aigles CB James Bradberry Perry Knotts/Getty Images

Les plus grosses pertes de Philadelphie au cours de l’intersaison 2023 sont survenues en défense. Roseman a repêché Jalen Carter pour aider à remplacer Javon Hargrave le long de la ligne défensive, mais il a adopté une approche plus axée sur le budget pour remplacer le secondeur Kyzir White, le secondeur TJ Edwards, la sécurité CJ Gardner-Johnson et la sécurité Marcus Epps.

Les ajouts en cours de saison, Shaquille Leonard et Kevin Byard, n’ont pas vraiment aidé.

Rétrospectivement, nous n’aurions peut-être pas dû être surpris par les mauvais tacles de la défense au deuxième niveau et par son incapacité à retenir les receveurs à l’arrière. Lundi, le…