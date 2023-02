Nick Sirianni et les Eagles ont fleuri ensemble lors de leur ascension vers le Super Bowl

Martin Rogers FOX Sports Insider

C’est agréable d’offrir des fleurs et encore plus agréable d’en recevoir.

Vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur les fleurs, sauf qu’elles sont jolies et colorées, parfois romantiques, toujours réfléchies, capables d’égayer une maison, une salle, un bureau ou, sans aucun doute, la journée de quelqu’un.

Cependant, quelque part à Philadelphie, parmi la base de fans actuellement ravie et toujours bruyante des Eagles, il y a quelqu’un qui devrait se sentir un peu idiot pour avoir livré un bouquet fatidique il y a un peu moins de 15 mois, bien avant que quiconque ne pense au Super Bowls.

Le 7 novembre 2021, les Eagles ont perdu contre les Chargers de Los Angeles à domicile et, alors que l’entraîneur-chef Nick Sirianni quittait le terrain et s’apprêtait à descendre le tunnel, un bouquet de fleurs a été lancé dans sa direction depuis les gradins et tomba à ses pieds. Sirianni s’est arrêté, visiblement perturbé, et a lancé un regard noir à l’agresseur – à juste titre étant donné qu’il s’agissait d’un coup bon marché et d’un geste sans classe et stupide.

Le précurseur de cela était une conférence de presse que Sirianni, alors dans sa première saison, avait donnée quelques semaines plus tôt. Essayant de faire valoir que l’équipe était un travail en cours, il a déclaré aux journalistes qu’il avait utilisé une analogie avec une fleur lorsqu’il s’adressait à l’équipe.

“Ce qui se passe, c’est qu’il y a de la croissance sous le sol”, a-t-il déclaré. “J’ai mis une photo d’une fleur, et elle traverse le sol, et les racines poussent. Tout le monde veut voir les résultats. Tirez, personne ne veut voir les résultats plus que nous, n’est-ce pas ?

“Mais il est vraiment important que les fondations soient construites … et la seule façon pour les racines de pousser est si nous arrosons tous, nous fertilisons tous, nous faisons tous notre part.”

On peut affirmer que Sirianni s’est un peu perdu en cours de route en transmettant l’histoire aux médias, ce qui n’était pas une excuse pour le fan qui a utilisé la flore comme projectile. Pourtant, alors que le lanceur de fleurs est allé trop loin, il n’en demeure pas moins que Sirianni n’était pas un homme populaire parmi les fans à l’époque.

[Related reading: Eagles on Julian Love’s Nick Sirianni’s comments: ‘He just don’t understand.’]

Les Eagles avaient l’air d’aller nulle part. À 2-5, Sirianni semblait, à première vue, comme un entraîneur qui pourrait ne pas rester trop longtemps.

Ou, si les choses s’amélioraient, cela ne deviendrait pas quelque chose comme ça, où le Super Bowl approche à grands pas (dimanche 12 février sur FOX et l’application FOX Sports!) Et les Eagles, une force écrasante pour une grande partie de la saison régulière, sont de légers favoris pour battre les Chiefs de Kansas City et remporter le plus grand match de tous.

Dimanche prochain à Glendale, en Arizona, Sirianni aura une chance d’inscrire son nom dans l’histoire à l’âge de 41 ans, contre un entraîneur adverse qui est 1) assez âgé pour être son père et 2) l’a renvoyé en tant qu’entraîneur des receveurs de Kansas City. il y a une décennie.

Sirianni avait passé quatre ans avec les Chiefs, et Andy Reid – qui commençait alors son mandat d’entraîneur-chef – l’a évincé non pas par disgrâce, mais parce qu’il voulait faire venir son “propre gars”, David Culley. Sirianni était déçu à l’époque, mais ça a marché. C’est un gars de Philadelphie maintenant, de bout en bout.

Les fans des Eagles l’adorent. Ils croient en lui. Ils lui serrent la main quand ils le croisent dans la rue et ils hurlent à l’annonce de son nom aussi fort qu’à Jalen Hurts ou Jason Kelce.

Ils se fâchent toujours, mais maintenant c’est en son nom. Sirianni étant omis de la liste restreinte pour le prix AP Coach of the Year a provoqué une certaine indignation; animus qui, il faut bien le dire, a de solides mérites. Il a remporté le prix de l’entraîneur NFL on FOX, remis la semaine dernière.

Sirianni remporte le prix de l’entraîneur de l’année “NFL on FOX” L’entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Nick Sirianni, a remporté le prix de l’entraîneur de l’année “NFL on FOX” présenté par Mark Sanchez et Chris Myers.

Les fans aiment la façon dont leur entraîneur s’intègre à la ville et à la franchise, et il le fait lui-même. Ils adorent la façon dont il crie sur les officiels et les entraîneurs de l’autre équipe et ils apprécient le battage médiatique qu’il débite, comme lorsqu’il compare Hurts à Michael Jordan

Et ils vivront même avec ses anecdotes inspirantes les plus inhabituelles. La méthode de Sirianni consiste à pouvoir contrôler certaines choses. Revenons à l’incident des fleurs, alors, parce que c’est un bon exemple de la façon dont il roule.

Il ne pouvait rien faire contre le fait qu’ils aient été jetés, mais il pouvait contrôler sa réponse, et il l’a fait. Il a senti sur le moment que sa réaction – et la tentation devait être là de parler ou même de renvoyer le groupe dans la foule – aurait un impact sur la façon dont il était perçu à la fois par les fans et ses joueurs.

La bonne réponse était un regard ferme qui s’adressait à un homme qui ne supporte pas de bêtises mais qui ne va pas perdre la tête sous la pression. Il a frappé la bonne note.

Cela fait longtemps maintenant; beaucoup plus de 15 mois. Le meilleur des Eagles pourrait alors avoir sous le sol, maintenant ils sont une équipe redoutée dans la ligue.

Le rôle de Sirianni s’est concentré sur la culture de cela. Quant aux fleurs dont il parlait, elles ont bel et bien fleuri.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Aigles de Philadelphie Jalen fait mal