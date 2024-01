Nick Sirianni et les Eagles confrontés à des questions après l’effondrement de fin de saison et la sortie des séries éliminatoires

TAMPA, Floride — L’entraîneur des Eagles, Nick Sirianni, a été confronté à des questions sur son avenir après la défaite en séries éliminatoires de lundi soir contre les Buccaneers de Tampa Bay, qui a mis fin à un étonnant effondrement de fin de saison au cours duquel Philadelphie a perdu six de ses sept derniers matchs après un score de 10- 1 départ.

“Je n’y pense pas”, a répondu Sirianni lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par son statut professionnel. “Je pense aux gars. Tous les gars dans ce vestiaire, chacun d’entre eux, ils y ont mis tout leur cœur et leur âme. Je ne m’inquiète pas pour moi. En tant qu’entraîneur-chef, j’essaie juste être là pour nos gars et notre personnel en ce moment dans cette période difficile. »

Les Eagles 11-6 sont entrés lundi comme favoris sur la route (-3,5) contre les Bucs 9-8 mais ont perdu 32-9 dans une éruption.

Philadelphie a obtenu un score de 0 sur 11 aux troisième et quatrième essais combinés, devenant ainsi la première équipe depuis 1988 à ne pas se convertir sur ces essais lors d’un match éliminatoire. Et les neuf points étaient le moins qu’il ait marqué depuis la semaine 7 de la saison 2021 contre les Giants de New York.

Les Eagles ne sont devenus que la deuxième équipe de l’histoire de la NFL à commencer une saison avec un score de 10-1 ou mieux et à terminer avec sept défaites, rejoignant ainsi les Jets de New York en 1986.

“Vous voyez ce qu’était cette équipe, vous voyez comment l’équipe a terminé et la glissade que nous avons eue sans arrêt, c’est très frustrant”, a déclaré le plaqueur de Philadelphie Lane Johnson. “Nous évoluons dans une affaire sauvage. Personne n’est en sécurité.”

Le quart-arrière Jalen Hurts n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé s’il voulait que Sirianni revienne pour une autre saison.

“Je ne savais pas qu’il allait quelque part”, a déclaré Hurts.

Lorsqu’on lui a demandé quel est son niveau de confiance en Sirianni pour réparer l’équipe, Hurts a déclaré : “J’ai une grande confiance en tout le monde dans ce bâtiment. Il s’agit simplement pour nous d’aller là-bas et de jouer un football propre. C’est quelque chose que nous avons pas fini.”

Outre Sirianni, on se demande si le centre des Eagles Jason Kelce reviendra pour une 14e campagne. Les caméras ont montré Kelce, sept fois Pro Bowler, devenant ému en marge alors que le match touchait à sa fin.

Kelce a refusé de parler aux journalistes dans les vestiaires, déclarant : “Non les gars, pas aujourd’hui.”

“Je l’aime. Il est l’un des meilleurs à avoir jamais joué à ce jeu”, a déclaré Johnson, qui a admis que Kelce avait “insinué” que c’était sa dernière année. “Les choses qu’il peut faire sur le terrain de football sur le plan athlétique, je ne pense pas que nous en verrons un autre comme lui avant longtemps.”