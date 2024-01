Nick Sirianni des Eagles veut que le prochain OC ait de nouvelles idées et soit en charge de l’offensive – NBC Sports Philadelphia

L’entraîneur-chef des Eagles, Nick Sirianni, a admis mercredi lors de la conférence de presse de fin d’année que l’offensive des Eagles était devenue obsolète au cours de la saison 2023.

Et cela suscite des changements majeurs.

Non seulement les Eagles ont limogé le coordinateur offensif Brian Johnson, mais Sirianni souhaite que le prochain CO apporte de nouvelles idées, un nouveau plan et soit en charge de ce côté du ballon.

«C’est notre plan. Ce sera notre plan de ce que nous faisons », a déclaré Sirianni. « Et donc, encore une fois, je ne sais pas encore exactement à quoi cela ressemblera, n’est-ce pas ? Nous recrutons un gars pour apporter de nouvelles idées, pour faire les choses qu’il a faites dans le passé. Nous effectuons une recherche approfondie pour trouver la bonne personne, mais il serait fou de ne pas ajouter ici également certaines des choses que nous avons faites dans le passé. Je ne sais pas si ça va être 95%, nous n’y sommes pas encore.

“Nous travaillons à trouver le meilleur gars ici pour le poste et un gars qui a une vision, un gars qui va diriger les jeux, un gars qui va être capable d’entraîner un quart-arrière dans le même sens là-bas. Il s’agit donc simplement de trouver la bonne personne et ensuite nous déciderons où cela ira. Mais je l’embauche pour faire un travail et être en charge de l’offensive.

Sirianni, 42 ans, a été l’entraîneur-chef des Eagles au cours des trois dernières saisons et reviendra pour une quatrième en 2024. Mais il cède clairement le contrôle de ce côté du football au prochain CO après que les Eagles aient mené leur attaque pour la première fois. trois dernières saisons.

Mais si le nouveau coordinateur offensif des Eagles doit diriger l’offensive, le nouveau coordinateur défensif va diriger la défense et le coordinateur des équipes spéciales Michael Clay va diriger les équipes spéciales… alors que va faire Sirianni ?

“Mon travail consiste à être l’entraîneur-chef de l’équipe”, a déclaré Sirianni. « Pas l’entraîneur-chef de l’offensive, ni l’entraîneur-chef de la défense, ni l’entraîneur-chef des équipes spéciales, mais soyez l’entraîneur-chef de l’équipe de football. Il s’agit donc de construire la culture, de s’assurer qu’elle fonctionne avec nos cinq valeurs fondamentales.

Même si les Eagles ne vont pas abandonner certains des concepts offensifs qui les ont aidés à devenir une attaque efficace au cours des dernières saisons, il semble que Sirianni soit en train de passer davantage à un rôle de PDG-entraîneur-chef.

En 2023, l’offensive des Eagles était encore septième de la NFL pour les points marqués et huitième pour le total de verges. Mais personne ne leur organise une parade, pas après un 1-6 en saison régulière. Et surtout pas après que les Eagles aient renvoyé 9 des 11 titulaires en attaque en 2023 pour ensuite régresser considérablement.

Une attaque parmi les 10 premiers n’a rien à célébrer. Et en 2023, les Eagles n’ont pas semblé s’adapter ou s’ajuster après avoir connu une attaque d’élite lors de la saison du Super Bowl en 2022.

La recherche d’un nouveau coordinateur offensif par les Eagles est déjà en cours. Les deux premiers candidats connus pour ce poste sont l’ancien entraîneur-chef des Cardinals, Kliff Kingsbury, et l’entraîneur des quarterbacks des Texans, Jerrod Johnson, mais de nombreux autres candidats devraient suivre.

“Il y a eu certaines choses que nous avons très bien faites en attaque également dans le passé et vous pourrez également intégrer certaines de ces choses ensemble”, a déclaré Sirianni. « Je pense qu’avec le succès que nous avons eu ces trois dernières années et les choses que nos gars font bien. Et donc je suis enthousiasmé par cela. Les nouvelles idées, qui s’intègrent à certaines des anciennes idées, nous verrons comment cela continue à se dérouler au cours de notre processus intersaison et où nous en arriverons.

« Mais oui, je veux dire, évidemment, quand vous comprenez, pour moi, nous sommes devenus un peu obsolètes en attaque à la fin de l’année. Et ces idées et cette nouvelle personne qui arrive sont censées, vous savez, éliminer le caractère obsolète et ajouter de la valeur à ce qu’elles ajoutent à l’offensive.

