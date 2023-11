Nick Sirianni des Eagles repousse les critiques concernant le jeu de course – NBC Sports Philadelphia

Les statistiques vous diront que l’attaque précipitée des Eagles n’a pas été aussi bonne ces dernières semaines.

Nick Sirianni vous le dira différemment.

L’entraîneur-chef des Eagles a repoussé lundi une question basée sur l’hypothèse que l’offensive précipitée n’avait pas l’air très bonne récemment.

« Je sais que vous posez simplement la question. Je ne suis pas d’accord avec cela », a déclaré Sirianni lundi après-midi. « Et parce que le jeu de course, comme ces chiffres, ne se limite pas à ce que disent les statistiques. Et c’est ainsi que je réponds en quelque sorte à cette question. Vous pouvez comprendre cela, je pense que j’ai fait du bon travail en expliquant cela et je ne veux pas aller trop loin dans cela, les choses du plan, mais oui, c’est comme ça que nous le voyons.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec le déroulement du jeu de course, Sirianni a indiqué qu’il l’était.

Avant d’aborder les raisons pour lesquelles Sirianni a contesté ce que disent les statistiques, venons-en aux statistiques.

Dans l’ensemble cette saison, les Eagles ne sont pas du tout une mauvaise équipe au sol. Ils ont l’offensive au septième rang de la NFL, avec une moyenne d’un peu moins de 130 verges par match. C’est plutôt bien. Mais ils n’ont pas parcouru plus de 109 verges au cours d’aucun de leurs quatre derniers matchs. En fait, au cours des quatre matchs précédents, ils ont totalisé en moyenne 86,8 verges.

Vous vous souvenez probablement des semaines 2 et 3, lorsque les Eagles se sont précipités pour 259 verges et 201 verges au cours des semaines consécutives. Ils ne s’en sont pas approchés récemment.

Et ce n’est pas seulement que les chiffres globaux précipités sont en baisse. Les yards par transport sont également en baisse.

Voici un aperçu de la saison répartie entre les trois premiers matchs et les six suivants :

Semaines 1 à 3 : 4,9 verges en moyenne par tentative | 185,7 yards par match

Semaines 4 à 9 : 3,4 verges en moyenne par tentative | 101,7 yards par match

Le meilleur porteur de ballon des Eagles, D’Andre Swift, a connu un début de saison fantastique. Il a totalisé plus de 130 verges au cours des semaines consécutives contre les Vikings et les Bucs. Mais après avoir récolté en moyenne 6,8 verges par match au cours des trois premières semaines, il n’en a récolté en moyenne que 3,8 au cours des six dernières.

Même le centre de longue date Jason Kelce après le match des Commanders a parlé de la nécessité de nettoyer certains éléments de l’offensive précipitée des Eagles.

Mais voici le point de vue de Sirianni lundi :

“Je pense que le jeu de course s’exécute différemment de ce que vous avez vu”, a déclaré Sirianni. « Encore une fois, lorsque vous regardez simplement un livre de statistiques, vous n’obtiendrez pas ces informations exactement telles qu’elles sont, n’est-ce pas. Donc, je veux dire, nous effectuons un balayage à réaction vers D’Andre (Swift) qui s’étend sur 22 mètres ; cela comptait comme une passe. C’est une course, n’est-ce pas. C’est une course. C’est juste la façon dont nous leur avons donné le football. Certaines équipes se placent au centre, le retournent et le remettent au gars. Certaines équipes qui sont des équipes de tir l’attrapent et le lancent vers l’avant. Pour les équipes qui l’attrapent et le lancent vers l’avant, elles obtiennent des verges par la passe. Pour les équipes qui se retournent et le remettent, elles obtiennent des yards. C’est un style de ce que vous êtes dans votre attaque, dans la mesure où vous êtes une équipe de tir ou une équipe under.

« Vous regardez les autres jeux, le jeu explosif contre Dallas Goedert, eh bien, ça compte comme une passe. Eh bien, je l’ai mais c’est un RPO. C’est un RPR. Quand vous faites cela, vous lisez une fin et ensuite certaines équipes jouent — certaines équipes la lisent, et je ne veux pas trop entrer dans le schéma, mais certaines équipes la lisent et jouent au football optionnel et certaines équipes le lisent et jouent au football en avant. Ce sont des courses.

Tous des points quelque peu valables. Les Eagles ont des jeux qu’ils considèrent comme des extensions de leur jeu de course et le jeu de Swift contre les Cowboys en est un parfait exemple. Et si nous parlions d’un échantillon plus petit, cela aurait tout à fait du sens.

La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Peut-être que l’offensive précipitée des Eagles n’a pas diminué autant que le suggèrent les statistiques. Mais expliquer toute la baisse avec des réponses schématiques semble également erroné.

Pour être honnête, tout cela est quelque peu pointilleux. Les Eagles ont l’attaque n°3 en termes de verges cette saison et les Birds sont la deuxième équipe la plus marquante de la ligue. Ils ont une fiche de 8-1 et ont le meilleur bilan du football.

Mais comme le dit Jalen Hurts, il y a la victoire et ensuite le respect des standards. Les statistiques et l’examen de la vue indiquent que l’attaque précipitée des Eagles n’a pas répondu aux normes, même si Sirianni n’est pas d’accord avec cela.