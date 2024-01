Nick Sirianni des Eagles promet de « faire ses preuves » après l’effondrement de l’équipe

PHILADELPHIE – Nick Sirianni a suggéré qu’un changement était en train de se produire dans la structure d’entraînement offensif suite à un effondrement en fin de saison, et qu’il entame sa quatrième année en tant qu’entraîneur-chef des Eagles avec la mentalité de devoir “faire ses preuves”.

Sirianni et le directeur général Howie Roseman ont tenu leur conférence de presse de fin de saison mercredi – neuf jours après la défaite 32-9 des Eagles face aux Buccaneers de Tampa Bay, qui marquait leur sixième défaite en sept matchs après un départ de 10-1.

Des spéculations sur la sécurité d’emploi de Sirianni ont suivi, tout comme une réunion avec le PDG Jeffrey Lurie, que Sirianni a décrite comme “comme d’habitude” malgré les licenciements du coordinateur offensif Brian Johnson et du coordinateur défensif Sean Desai qui ont suivi quelques jours plus tard.

“Dans mon esprit, tu ferais mieux de croire que je pense : ‘Comment puis-je me réprimander ?'”, a déclaré Sirianni. “J’étais un jeune entraîneur à qui M. Lurie, Howie et cette organisation avaient confiance pour confier le poste. J’ai dû prouver que ce type pouvait diriger l’organisation comme ils me l’avaient demandé, et j’ai dû faire mes preuves à partir de ce moment-là. Je dois vendre ma vision [to Lurie]? Non, parce que c’était comme d’habitude, mais vous feriez mieux de croire que je pense qu’après ce 1-6… que je vais leur donner à nouveau raison.”

La recherche d’un nouveau coordinateur défensif est peut-être déjà terminée. Vic Fangio, qui s’est séparé des Dolphins de Miami mercredi, sera désormais la principale cible des Eagles à embaucher et un accord est attendu, ont déclaré des sources à Adam Schefter et Jeremy Fowler d’ESPN.

“Nous avons beaucoup de bons objectifs sur lesquels nous travaillons”, a déclaré Sirianni à propos de Fangio. “Et beaucoup de gars qui ont très bien réussi leur processus d’entretien et qui ont hâte de poursuivre ce processus et nous verrons ce qui se passera.”

Sirianni, quant à lui, a décrit la recherche d’un nouveau coordinateur offensif comme étant « approfondie », dans le but de faire venir quelqu’un avec de nouvelles idées après que l’offensive soit devenue « obsolète » au fil du temps. Bien que Sirianni ait demandé à son coordinateur offensif d’appeler les jeux pendant la majeure partie de son séjour à Philadelphie, il l’a longtemps décrit comme son attaque. Mais il semble que le nouveau coordinateur offensif aura un contrôle plus créatif.

“Un gars qui a une vision, un gars qui va diriger les jeux, un gars qui va être capable d’entraîner le quart-arrière dans le même sens là-bas, donc il s’agit simplement de trouver le bon gars”, a déclaré Sirianni. “Mais je l’embauche pour faire un travail et être en charge de l’offensive.” Si les nouveaux coordinateurs sont en charge des côtés respectifs du ballon, quelles seront les responsabilités de Sirianni ?

“L’entraîneur principal de l’équipe de football”, a-t-il répondu.

“Je suppose que ce serait très similaire à ce qui se passe actuellement”, a-t-il déclaré. “Est-ce que cela signifie que je participerai parfois davantage à des réunions défensives au lieu de toujours participer à des réunions offensives ? Peut-être. Mais mon travail consiste à être l’entraîneur-chef de l’équipe, pas l’entraîneur-chef de l’offensive, ni l’entraîneur-chef. de la défense, pas l’entraîneur-chef des équipes spéciales.

“Il s’agit donc de construire la culture, de s’assurer que la culture fonctionne avec nos cinq valeurs fondamentales… avoir une relation avec les gars de l’équipe de football parce que je sais que lorsque j’ai ce lien avec les gars de l’équipe de football, c’est à ce moment-là que la culture fonctionne à un niveau élevé.