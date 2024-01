Nick Sirianni des Eagles licencie le coordinateur défensif Sean Desai – NBC Sports Philadelphie

Dans un geste qui ne devrait surprendre absolument personne, le coordinateur défensif Sean Desai a été licencié par les Eagles.

Mais ce qui est remarquable, c’est que l’entraîneur-chef Nick Sirianni est celui qui l’a licencié, a confirmé une source de la ligue à NBC Sports Philadelphia.

Ian Rapoport, de NFL Network, a signalé pour la première fois le tir dimanche soir.

Bien que la nouvelle du licenciement de Desai ne soit pas choquante après qu’il ait été démis de ses fonctions de directeur de jeu au cours de la saison 2023, le fait que ce soit Sirianni qui ait effectué le licenciement est certainement remarquable.

Les Eagles se sont effondrés au cours de la séquence – perdant six de leurs sept derniers matchs – ce qui a suscité de nombreuses questions sur l’avenir de Sirianni avant sa rencontre avec le propriétaire Jeffrey Lurie à la fin de la semaine dernière. L’implication signalée de Sirianni dans les changements d’entraîneur semble être une autre indication qu’il reviendra pour sa quatrième saison à la barre en 2024.

Les Eagles n’ont encore annoncé aucune décision concernant Sirianni et ils ne l’annonceront peut-être jamais officiellement. Mais les signes semblent indiquer qu’il faudra encore au moins un an à l’entraîneur qui a mené les Eagles aux séries éliminatoires pendant trois saisons consécutives pour débuter sa carrière d’entraîneur-chef.

Quant à Desai, les Eagles l’ont embauché lors de la dernière intersaison pour remplacer Jonathan Gannon, parti pour le poste d’entraîneur-chef en Arizona. Même si la défense des Eagles n’était certainement pas en tête de la ligue sous Desai, les choses se sont vraiment effondrées lorsqu’ils ont renversé la défense contre Matt Patricia, qui ne sera pas de retour non plus.

La décision de rétrograder Desai et de promouvoir Patricia est intervenue avant le match de la semaine 15 des Eagles contre les Seahawks et ce fut un désastre abject. Les Eagles sont allés 1-4 jusqu’au bout avec Patricia comme DC et tout ce côté du football semblait perdu.

Plusieurs joueurs ont admis qu’il était vraiment difficile de changer au cours de la saison et cela a laissé les Eagles sans identité en défense. Il y a eu des moments où la défense des Eagles n’a pu arrêter personne.

Pour les cinq derniers matchs de la saison, Desai a conservé son titre DC et était dans la surface pour les matchs, mais c’était Patricia qui était responsable de ce côté du ballon.

“Ils ont changé de responsabilités, et Sean a fait un très bon travail en aidant dans le match de lundi, à la fois dans les vestiaires à la mi-temps et sur les casques”, a déclaré Sirianni le 20 décembre. “Je sais que Matt a apprécié son opinion et son vision et était vraiment – ​​j’admire vraiment la façon dont Sean a géré ses affaires la semaine dernière. Je pense que quiconque d’entre nous a été dans une situation où les choses ne se sont pas déroulées comme nous le souhaitions, vous pouvez procéder de deux manières.

“Cela en dit long sur la personne et l’entraîneur qu’est Sean et sur le caractère qu’il a : il a fait tout ce qu’il pouvait pour aider l’équipe de football. C’est pourquoi Sean est ici, et nous savons qu’il peut nous aider à continuer d’avancer et nous sommes vraiment ravis de le voir continuer à jouer un rôle dans cette équipe et dans ce staff.

Il n’y a pas eu de mot sur l’avenir de Patricia, mais il y aura très probablement d’autres changements de personnel à venir pour les Eagles alors qu’ils se préparent pour la saison 2024. C’est ce qui arrive lorsqu’une équipe talentueuse s’effondre complètement après un départ de 10-1.

