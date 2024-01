Nick Saban n’est pas surpris par la victoire de son entraîneur sur le PGA Tour

L’entraîneur des putting de Nick Saban est le nouveau vainqueur du PGA Tour. Le golfeur de l’Alabama, Nick Dunlap, est devenu le premier amateur à remporter un événement du PGA Tour depuis Phil Mickelson en 1991 lorsqu’il a remporté l’American Express dimanche.

Lors de la couverture télévisée du tour final, l’ancien entraîneur de football de l’Alabama a appelé de Jupiter, en Floride, et a déclaré que Dunlap lui avait donné des conseils pour les putting.

“C’est un excellent professeur”, a déclaré Saban. «Je ne suis tout simplement pas très coachable. Je pense que j’ai fait trois putts neuf fois l’autre jour. Nous avons besoin de travail.

Dunlap a remporté le tournoi avec un score de 259 de moins de 29 à La Quinta, en Californie. Lorsque Saban a rejoint l’émission télévisée, Dunlap était à 27 sous sur 10 trous et à égalité en tête avec Sam Burns.

Jouant à son quatrième événement du PGA Tour grâce à une exemption de sponsor, Dunlap avait raté le cut lors de ses trois premiers. Mais Saban a déclaré : « Ce n’est pas une surprise pour moi », l’étudiant de deuxième année de Crimson Tide était dans le groupe final lors de la dernière journée d’un événement du PGA Tour.

“Il a une excellente éthique de travail, c’est une personne formidable, il prête attention aux détails”, a déclaré Saban. « Je me suis assis et j’ai regardé une de ces machines qui vous disent comment votre balle tourne et tout ça un jour, et il frappait les pilotes. Il a dû en frapper une centaine et juste vérifier la rotation de la balle, donc c’est vraiment un gars dévoué. C’est un travailleur acharné.

« Et il a la bonne disposition pour jouer. Il ne semble pas s’énerver à propos de quoi que ce soit, et le golf est en quelque sorte une métaphore de la vie, donc il faut être capable de jouer le prochain coup, que l’on soit dans un danger ou que l’on frappe un bon coup. Il faut avoir la bonne disposition pour y jouer, et je pense certainement qu’il l’a.

Il s’est avéré que Dunlap a gagné sans cela, mais on a demandé à Saban quel aurait été son message « d’avant-match » au golfeur de 20 ans.

“Peu importe ce qui s’est passé lors du dernier tir, concentrez-vous sur le prochain tir”, a déclaré Saban. « Restez concentré, non pas sur le résultat, mais sur ce que vous devez faire pour obtenir le résultat, ce qui est pour moi un processus. Je pense que c’est la meilleure façon de se concentrer. Nous vivons dans un monde tellement axé sur les résultats qu’il est parfois difficile de le faire, mais je pense que c’est la clé du succès.

Saban a déclaré que la victoire de Dunlap serait une plume dans le chapeau de l’athlétisme de l’Alabama.

“Je pense que chaque fois que quelqu’un peut faire quelque chose de légendaire, cela ajoute certainement à la marque emblématique que le département des sports a pu accomplir pour notre école”, a déclaré Saban, “et je pense que ce serait énorme pour l’université et énorme pour lui. et sa famille, ainsi que le programme de golf.

Saban a démissionné le 10 janvier et semble déjà être devenu un retraité de Floride.

“Cela a été difficile jusqu’à présent”, a déclaré Saban à propos de sa partie de golf. « Il y a beaucoup de vent ici, mais nous essayons de nous y habituer. …

“Je regarde Golf Channel pour obtenir tous les conseils possibles.”

L’ancien All-American de l’Alabama, Justin Thomas, a joué dimanche dans le groupe final avec Dunlap. Thomas a terminé troisième à égalité, à deux coups du vainqueur.

Deux fois champion majeur et deux fois joueur de l’année PGA, Thomas vient de connaître une saison décevante. Mais lors de son premier tournoi de 2024, Thomas a dépassé son meilleur résultat de la saison dernière.

“C’est mon partenaire lorsque nous jouons ensemble”, a déclaré Saban, “donc tout le monde me demande toujours : ‘Combien de shots te donne-t-il ?’ Et je dis : « Il ne m’en donne pas. Il est toujours mon partenaire.

« Justin est une personne formidable. Bonne famille. Son père, Mike, est un gars formidable et est son professeur depuis longtemps. C’est un travailleur acharné, et je sais qu’il a dû surmonter certaines adversités l’année dernière, mais il l’a fait comme un soldat, et je pense qu’il va connaître une excellente année cette année.

Juste au moment où Saban a déclaré « super année », Thomas a frappé son tir depuis le fairway au 11e trou du parcours du stade Pete Dye, et il a atterri dans l’eau. Thomas a fini par prendre son seul bogey de la ronde sur le par 5.

Mark Inabinett est journaliste sportif pour Alabama Media Group. Suivez-le sur Twitter à @AMarkG1.