Nick Saban de l’Alabama a un « immense respect » pour Deion Sanders

Deion Sanders a attiré l’attention de beaucoup depuis qu’il a pris la tête de l’entraîneur-chef des Buffaloes du Colorado pendant l’intersaison dernière, et il semble qu’il ait un fan en la personne de l’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban.

L’entraîneur sept fois vainqueur du championnat national a fait l’éloge de Coach Prime mercredi, révélant qu’il respecte Sanders à la fois en tant que personne et en tant qu’entraîneur.

« J’ai énormément de respect pour Deion Sanders », a déclaré Saban. « Tout d’abord, c’est une personne formidable et il a fait un excellent travail de commercialisation du programme afin de susciter un grand intérêt national. »

Les Buffaloes du Colorado ont une fiche de 3-0 pour commencer la saison, et Saban attribue ce succès au travail acharné de l’équipe associé au style d’entraîneur de Sander.

« Ils jouent avec discipline, ils font un bon travail d’exécution, ils ont été capables de marquer des points, en jouant correctement en défense. Donc toutes ces choses, pour moi, sont des indicateurs qu’il est un très bon entraîneur. »

L’entraîneur de Crimson Tide depuis 16 ans a admis qu’il n’avait pas été en mesure de suivre toute l’action du Colorado cette saison, mais il a pu regarder un peu le match contre l’État du Colorado la semaine dernière.

Saban a été impressionné par ce que les Buffs ont présenté sur le terrain, mais il était déjà conscient de ce qu’une équipe dirigée par « Prime Time » pouvait faire.

« Il a toujours réussi, que ce soit à Jackson State, au lycée ou maintenant au Colorado », a déclaré Saban. « Ses équipes ont toujours été bien entraînées. »

Sanders a fait écho aux déclarations de son collègue porte-parole d’Aflac lors de sa récente interview avec « 60 Minutes ». Le champion du Super Bowl a félicité Saban et s’est réjoui des opportunités qui lui sont offertes de travailler et d’apprendre de lui.

« J’aime, j’adore et je respecte et chaque fois que je fais une publicité avec Coach Saban, c’est un cadeau », a déclaré Sanders.

« Je suis juste assis en sa présence et je l’entends et je lance quelque chose d’autre, pour que je puisse entendre son point de vue à ce sujet parce qu’il a oublié plus de choses que je pourrais un jour accomplir… Je suis un élève qui admire ce merveilleux professeur et qui dit : ‘Juste jette-moi une miette de ce que tu sais.' »

Il semble que Coach Prime ait absorbé certains joyaux d’entraînement de Saban au fil des ans et espère reproduire le style de football de championnat de l’Alabama à Boulder.

Les Buffs n°19 ont battu TCU 45-42, Nebraska 36-14 et ont choqué les Colorado State Rams avec une victoire par derrière la semaine dernière 43-35.

L’équipe a subi un revers, perdant la star bidirectionnelle Travis Hunter sur blessure à la suite d’une collision controversée avec le DB des Rams Henry Blackburn, mais ils se bousculeront ce samedi à 9 h 30 HE contre le n ° 10 de l’Oregon.

L’Alabama entrera également sur le terrain à 9 h 30 HE samedi lors d’un affrontement contre la n°15 Ole Miss.

   

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Buffalos du Colorado Marée cramoisie de l’Alabama Football universitaire

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL