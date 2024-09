Nick Robertson s’aide dans la victoire des Leafs contre le Tricolore, mais pas Nylander

Le jeune ailier Robertson, déjà en marge de la nouvelle équipe des Leafs de Berube, tentait d’aider Nylander à rattraper l’attaquant du Tricolore Christian Dvorak. L’attaquant de 40 buts Nylander a dépassé Robertson en essayant de revenir en arrière et ce dernier a instinctivement essayé de le pousser un peu plus loin avec la lame de son bâton. Mais ce mouvement a déséquilibré Nylander tête première dans le genou de Dvorak.

Plusieurs Leafs et l’entraîneur Craig Berube ont déclaré que Nylander devrait aller bien après ce jeu bizarre et qu’il vient d’être éliminé pour des raisons de précaution lors du match hors-concours.

Mais Robertson est passé à un mode bête différent pour une finition solide et un but pour tenter de conserver sa place dans l’alignement des Maple Leafs, vainqueur 2-1 contre les Canadiens de Montréal jeudi soir au Scotiabank Arena.

« Robbie est un patineur dynamique avec un moteur sur lui », a déclaré Berube. « Il travaille et travaille et travaille. Super de le voir marquer un but, traquer les gars, le déshabiller. Il a la capacité de marquer avec ce tir (fort). Il a fait beaucoup de bonnes choses ce soir.

La soirée de Robertson n’était cependant pas terminée, puisqu’il a fait exploser le filet des Canadiens et a finalement été récompensé en deuxième période lorsqu’il est resté sur le défenseur Adam Engstrom, a volé la rondelle et a battu le gardien têtu du Tricolore, Jakub Dobes.

Avec le meilleur buteur Auston Matthews essayant déjà de se remettre d’une blessure au haut du corps qui a réduit ses entraînements cette semaine, l’attaquant Calle Jarnkrok mis à l’écart en raison d’un problème au bas du corps et de la perte de Nylander, ce match a mis en évidence le plan B de Berube pour avancer et descendre. à trois lignes plus tard après que John Tavares soit resté sur le banc lorsque sa jambe s’est raidie suite à un coup sûr en début de match.

Le problème pour le directeur général Brad Treliving est que Robertson ne peut pas être exposé au ballottage ou il sera sûrement recruté, tandis qu’Easton Cowan a fait tout ce qu’il pouvait au niveau junior et ne peut pas être placé sur la ferme. Prolonger l’essai de neuf matchs de Cowan jusqu’aux championnats du monde juniors de décembre, évitant ainsi la perte d’un an sous son ELC auparavant est une possibilité, bien que lointaine.

Robertson a débuté sur le côté droit du centre Nylander avec Bobby McMann. Berube a déplacé Max Domi à cet endroit après l’avoir titularisé au milieu d’une ligne des « London Knights » avec les anciens élèves juniors Mitch Marner et Easton Cowan. Marner a connu une grosse soirée sur les unités spéciales, y compris une mention d’aide sur le but en avantage numérique de Tavares.

… La première victoire de pré-saison de Toronto après des défaites à domicile et à l’extérieur contre Ottawa était les débuts de Steven Lorentz, l’ailier de Kitchener sur prise de force après avoir remporté une Coupe en Floride mais ressemblant à un flanc gauche de quatrième ligne idéal avec David Kampf et le frappeur Ryan Reaves. «Nous connaissons notre rôle», a déclaré Lorentz, originaire de Kitchener, à propos de lui et de Reaves. « Nous n’avons pas 34 et 16 ans (Matthews et Marner), nous n’allons pas mettre une tonne de buts »

… Le battage médiatique d’avant-match de jeudi concernait Max Pacioretty, 35 ans, lors de son premier match en tant que Leaf contre l’équipe qu’il dirigeait autrefois. Même s’il y avait quelques-uns de ses vieux chandails montréalais dans l’auditoire, les partisans visiteurs ont fait connaître leurs sentiments à propos de son départ pour les Golden Knights de Vegas, le huant à chaque fois qu’il touchait la rondelle. «C’était vraiment bizarre d’y retourner au début et de se faire huer par certains fans puis de jouer en séries éliminatoires. Je pense que c’est une rivalité cool. Je me souviens d’avoir joué à la soirée d’ouverture (à Toronto) et d’avoir donné le ton à la saison, bonne ou mauvaise. Je n’ai définitivement pas joué dans une rivalité comme celle-ci depuis mon départ de Montréal. L’histoire des deux équipes, c’est un tel honneur, donc cet aspect-là ne semble pas bizarre du tout. J’y retourne chaque été, tous mes amis sont là-bas, j’aime la ville, j’ai adoré mon séjour là-bas, j’y ai grandi et j’ai fondé ma famille », ajoutant qu’il ne reste « plus beaucoup de gars dans l’équipe depuis que j’y suis ».

… Sans Nylander, Pontus Holmberg a remporté 15 des 18 nuls

… Les Leafs n’ont marqué aucun but des défenseurs en trois matchs, Chris Tanev et Simon Benoit ont eu de grandes occasions jeudi et bien sûr, Oliver Ekman-Larsson et Morgan Rielly doivent s’enregistrer. OEL et Tanev savent qu’il y aura beaucoup d’occasions avec le des attaquants de haut calibre de Toronto. Les Leafs bénéficient de quelques jours de congé avant de jouer à Détroit jeudi et de terminer la pré-saison samedi à la SBA.

