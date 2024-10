Nick Robertson marque les deux buts pour mener les Maple Leafs de Toronto devant les Red Wings de Détroit

DETROIT — Nick Robertson a marqué deux buts alors que les Maple Leafs de Toronto ont battu les Red Wings de Détroit 2-0 lors du match préparatoire de la LNH, jeudi.

Robertson a marqué à 17 :54 de la première période et en a ajouté un autre à 14 :34 de la troisième période pour Toronto (3-1-1). Cette victoire a prolongé la séquence de victoires consécutives des Leafs à trois matchs.

Robertson, 23 ans, qui a signé un contrat d’un an d’une valeur de 875 000 $ US avec les Leafs le 10 septembre, a inscrit cinq buts en pré-saison, tous inscrits au cours des trois derniers matchs.

« J’aime juste ma mentalité d’aller là-bas et d’utiliser ma force, c’est-à-dire aller là-bas et être un tireur », a déclaré Robertson aux journalistes après le match. « Je suis juste content des efforts de tout le monde ce soir, c’était une bonne victoire pour nous. »

Max Pacioretty a récolté deux passes décisives, Easton Cowan et David Kampf en fournissant chacun une.

Anthony Stolarz a réalisé un jeu blanc de 30 arrêts dans la victoire.

« J’ai juste aimé la façon dont j’ai pu contrôler certains rebonds et voir le premier tir », a déclaré Stolarz. « Je pensais que je lisais très bien les dégagements de leurs gars et que toutes les opportunités de seconde chance, les gars devant moi ont fait un excellent travail en dégageant, en ramassant des bâtons ou simplement en me laissant voir la rondelle et effectuer le deuxième arrêt. »

Il s’agissait du premier match complet de la pré-saison du gardien de 30 ans. Il a accordé deux buts sur 26 tirs lors de deux autres matchs.

« C’est bien d’avoir le premier complet », a déclaré Stolarz. « Avoir un match à volume plus élevé est toujours une bonne chose pour s’imposer en saison régulière. »

Stolarz a rejoint les Leafs pour un contrat de 5 millions de dollars sur deux ans en tant qu’agent libre cet été après avoir passé 2023-2024 avec les Panthers de la Floride.

Cam Talbot a stoppé 23 tirs pour Détroit (3-2-1), qui venait de remporter une victoire 2-1 contre Pittsburgh.

« Je pensais que du point de vue de l’éthique de travail, nous leur avons pris du temps et de l’espace autant que possible et nous avons bien rechargé », a déclaré l’entraîneur-chef des Leafs Craig Berube. « Nous étions au-dessus d’eux toute la nuit et nous avons bien vérifié. »

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 3 octobre 2024.