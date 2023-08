Nick Powell explique pourquoi son passage à Manchester United ne compte pas vraiment

L’ancien attaquant de Manchester United, Nick Powell, a fait des aveux choquants sur son mandat avec les Red Devils. Powell a été amené à Old Trafford par Sir Alex Ferguson en 2016. Le joueur n’a pas réussi à impressionner à Old Trafford et a été libéré après avoir passé quatre saisons au club. En s’adressant à SPORTbible dans une interview, il a déclaré: «Je ne compte pas vraiment Manchester United dans le cadre de ma carrière. Je n’ai joué que neuf matchs. Ce n’est pas comme si j’étais un joueur de United. Powell était reconnaissant de l’opportunité qu’il avait eue à l’époque, mais il sentait qu’il ne l’avait tout simplement pas prise aussi au sérieux qu’il aurait dû.

Powell a suscité l’intérêt de certains des clubs les plus élitistes d’Angleterre avec ses performances, après avoir marqué 16 buts pour Crewe lors de sa première saison complète en tant que footballeur professionnel. Cela comprenait une volée fracassante de l’extérieur de la surface lors de la finale des barrages de la Ligue 2.

A LIRE AUSSI | Football Transfers News Mises à jour en direct: le PSG en pourparlers pour signer Ansu Fati; David de Gea déménage au Bayern avec son veto

L’attaquant a été qualifié par Sir Alex Ferguson de « talent exceptionnel » avant son transfert à Manchester de Crewe Alexandra en 2012. Il avait 18 ans au moment où il a été signé pour 6 millions de livres sterling par le club anglais. Powell a eu un impact instantané après avoir marqué lors de ses débuts en Premier League, mais peu de succès ont suivi depuis. Au cours de son mandat à Manchester United, il a été limité à seulement trois départs et six apparitions en club de 2012 à 2016. Powell a été prêté à Wigan Athletic, Hull City et Leicester City avant l’expiration de son contrat en 2016.

Powell est une personne très privée qui a toujours préféré garder un profil bas. Cela explique sa mystérieuse disparition des projecteurs. Quoi qu’il en soit, Powell est connu pour être incroyablement ouvert lorsqu’il s’agit de dire ce qu’il pense, car il se retient rarement dans une interview.

Il a commencé son parcours de footballeur au club d’enfance de Crewe Alexandra. Powell n’était pas tout à fait connu pour avoir les habitudes les plus saines car les joueurs mangeaient souvent chez McDonald’s, buvaient du vin rouge et jouaient à Call of Duty jusqu’à 2 heures du matin. Il a reconnu ses erreurs en grandissant. « Avant 25 ans, je n’étais jamais dans le bon état d’esprit. Mais quand j’ai eu des enfants et que je suis allé à Stoke avec Nathan Jones, toute ma vision de la vie a changé », a déclaré Powell à SPORTbible.

Après son passage raté à Manchester United, Nick Powell a passé les sept saisons suivantes dans le championnat, jouant d’abord avec Wigan, suivi d’un mandat à Stoke.