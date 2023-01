Nick Pope salué comme «meilleur gardien de but du monde» par son coéquipier de Newcastle Bruno Guimaraes après une 10e feuille blanche consécutive | Nouvelles du football

Bruno Guimaraes a salué Nick Pope comme le meilleur gardien de but du monde après qu’une 10e feuille blanche consécutive a aidé Newcastle à une victoire 1-0 sur Southampton.

Cette dernière feuille blanche a aidé Newcastle à prendre un léger avantage avant le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao avec les Saints.

Pope n’a pas été battu depuis le 6 novembre – il y a 79 jours – lorsque Romain Perraud a marqué une consolation tardive pour Southampton lors de la défaite 4-1 contre les hommes d’Eddie Howe. C’est une série de 10 matchs et 901 minutes où Pope n’a pas été battu avec les seuls buts que Newcastle a concédés au cours de cette période lors de la défaite 2-1 de la FA Cup à Sheffield mercredi lorsque Martin Dubravka a remplacé Pope dans le but.

Il s’agit d’une série de feuilles blanches sans précédent car depuis août 2012 (quand Opta a commencé à suivre les données), il n’y a pas d’autres cas de gardien de but avec une équipe de Premier League gardant une feuille blanche en 10 matchs consécutifs dans toutes les compétitions. Pope a été appelé à effectuer 20 arrêts au cours de ces 10 matchs, dont trois à St Mary’s – dont le choix était de refuser Che Adams lorsqu’il a couru au but.

Au total, Pope a gardé 17 feuilles blanches dans toutes les compétitions pour Newcastle, seul Lawrence Vigouroux de Leyton Orient en gérant plus (17) parmi les gardiens des équipes de la ligue anglaise cette saison.

Nick Pope fait un arrêt important pour nier Che Adams





Le milieu de terrain de Newcastle Guimaraes, qui a remporté le titre de joueur du match lors d’une victoire 1-0, a déclaré : “Je voudrais dire merci à Nick Pope – il a été brillant pour nous. C’est le meilleur gardien de but du monde.”

Pope a lui-même déclaré: “Nous avons l’air vraiment solides à l’arrière. Les garçons travaillent si dur pour que cela se produise.”

L’ancien gardien de but de Newcastle, Shay Given, a été époustouflé par les performances de Pope, déclarant: “J’ai dû doubler quand la statistique est apparue environ 10 matchs et 10 draps propres. C’est phénoménal. N’importe quel gardien de but dans le monde qui avait ça bourdonnerait. Il est là pour les moments importants, à Palace et quand Adams est passé ce soir – il fait un gros bloc. Il donne tellement confiance à ses coéquipiers. Le meilleur au monde ? C’est à débattre mais il est dans la meilleure forme de sa carrière. “

Temps forts de la demi-finale de la Coupe Carabao, match aller entre Southampton et Newcastle.



La feuille blanche de Pope semblait en fait avoir pris fin lorsque Adam Armstrong a poussé une finition à bout portant devant le gardien de but anglais, mais VAR est intervenu pour exclure le but du handball.

Pope a déclaré: “Beaucoup de travail y est consacré, mais VAR nous a aidés. C’était un énorme soulagement, vous ne vous attendez pas à trop de sursis. Nous en sommes reconnaissants.”

Howe : Pope a été exceptionnel

Le patron de Newcastle, Eddie Howe, partage ses réflexions sur la victoire de la demi-finale aller de la Coupe Carabao face à Southampton alors qu’ils prennent une avance de 1-0 à St. James ‘Park la semaine prochaine pour une place en finale à Wembley.



Le patron de Newcastle, Howe, qui a récupéré Pope de Burnley pour seulement 10 millions de livres sterling cet été, s’est enthousiasmé pour son gardien de but, louant sa capacité à se tenir debout à des moments clés des matchs.

Howe a déclaré: “Les deux arrêts qu’il a effectués ont été de grands moments dans le match. Le un contre un d’Adams était à un moment énorme du match où la foule entrait dans le match et ils prenaient le dessus, et Nick s’est levé. et a fait un grand arrêt, puis en a fait un peu de temps après également.

“Il a été exceptionnel pour nous cette année et la défense a très bien joué la plupart du temps devant lui, mais chaque fois qu’il a eu besoin de lui, il a produit la marchandise pour nous.”

Le patron de Southampton, Nathan Jones, a qualifié Pope de meilleur gardien de but de la Premier League : “Il n’y a pas de meilleur gardien de but dans la ligue, en termes de ce dont vous avez besoin pour être gardien de but, en utilisant vos mains, il est catégoriquement le meilleur de la ligue.”