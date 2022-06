Nick Pope: Newcastle signe le gardien anglais de Burnley pour 10 millions de livres sterling | Nouvelles du football

Nick Pope a terminé son transfert de 10 millions de livres sterling à Newcastle depuis Burnley, le gardien anglais signant un contrat de quatre ans.

Le joueur de 30 ans tenait à rester en Premier League après la relégation de Burnley au championnat pour s’assurer qu’il reste dans les plans anglais de Gareth Southgate avant la Coupe du monde au Qatar cet hiver.

Pope, qui avait encore un an sur son contrat à Burnley, défiera Martin Dubravka pour le maillot n ° 1 à St James ‘Park.

L’ancien gardien de Charlton devient la deuxième signature estivale d’Eddie Howe après l’arrivée de l’arrière gauche Matt Targett plus tôt ce mois-ci.

Plus à venir…

Analyse : pourquoi Toon fait confiance à Pope

Le journaliste de football de Sky Sports, Ben Grounds :

« Newcastle a été des opérateurs avisés dans la fenêtre de transfert estivale jusqu’à présent, l’arrivée de Pope devant être le premier nouveau visage sur Tyneside après que le prêt de Matt Targett d’Aston Villa soit devenu permanent.

« Le poste de gardien de but n’était pas le domaine le plus évident nécessitant une mise à niveau à la fin de la saison dernière. Dubravka avait admirablement performé en aidant le club à s’éloigner de tout danger de relégation, en gardant huit draps propres et en concédant seulement 35 buts en les 26 matchs qu’il a disputés au total.

« Mais Pope a démontré au cours de plusieurs années à quel point il était un excellent tireur, réalisant des arrêts mémorables lors de matchs nuls à l’extérieur contre West Ham et Aston Villa alors que la quête de survie de Burnley a échoué de peu. Cela a contribué à un pourcentage d’arrêts supérieur pour Pope par rapport à Dubravka.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nick Pope réalise un superbe arrêt lors du match nul 1-1 de Burnley contre West Ham



« L’international slovaque a trois ans de plus que Pope, mais à 33 ans, il est encore à un bon âge avec beaucoup d’expérience pour concourir pour la position de n°1.

« Sa précision de passe supérieure serait manquée si Newcastle souhaitait passer à une approche plus basée sur la possession, donc Pope devra montrer qu’il est plus à l’aise avec le ballon, avec une gamme de passes courtes et longues.

« C’est une grande nouvelle pour Eddie Howe et pour Pope, qui a encore quelques mois devant lui avec la Coupe du monde qui aura lieu en novembre. Jouer régulièrement en Premier League est un must, et donc le déménagement aura été accompagné d’une certaine garantie. à condition qu’il puisse reproduire la même forme qu’il a montrée vers la fin de la saison à Turf Moor.

« Il a Jordan Pickford et Aaron Ramsdale devant lui en Angleterre, mais il cherchera à déloger la position de n°2 pour son pays. »

Pope, Ekitike et Botman ensuite ?

Le journaliste de Sky Sports News, Keith Downie :

« C’est une autre affaire pour Eddie Howe après la signature de Matt Targett il y a environ deux semaines, lorsque son prêt d’Aston Villa a été rendu permanent.

« Cela représente déjà environ 22 millions de livres sterling dépensés par Newcastle à peine deux semaines après le début de la fenêtre de transfert.

« Comme nous le savons, ils sont en pourparlers pour signer l’attaquant de Reims Hugo Ekitike et le défenseur lillois Sven Botman. Les frais de ces transferts si Newcastle les élimine éclipseront les frais qui ont été dépensés pour Targett et Pope. Ils sont très désireux de les amener tous les deux au club. »

Newcastle Q&A : Qui sont les autres cibles de Toon cet été

Sur Discussion sur le transfert de Sky Sports Podcast, Pierre Graves donne un aperçu de qui pourrait venir à Newcastle, combien ils sont prêts à dépenser et qui pourrait quitter St James ‘Park dans leur plus grande fenêtre de tous les temps.

« Il y a Hugo Ekitike et Sven Botman qui sont deux joueurs de grande qualité en France, ce sont les deux joueurs les plus proches de franchir la porte.

« Newcastle a été lié à Lucas Paqueta de Lyon qui est de grands amis avec Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain est venu et a passé son anniversaire avec Bruno et a même été photographié portant un maillot Newcastle dans le jardin de Bruno ! Cela a excité les fans de Newcastle, c’est un international débutant pour le Brésil. Je ne sais pas s’ils feraient un pas pour lui. Je pense que pour Lyon, le prix devrait être juste. D’autres grands clubs sont également intéressés par Paqueta.

« Ils veulent vraiment ajouter des postes clés. L’aile droite est un autre joueur qu’ils veulent faire venir, comme Moussa Diaby au Bayer Leverkusen et Ismalia Sarr à Watford. Ils aimeraient signer Diaby mais ils ont été cités des frais dans le région de 60 millions de livres sterling, d’après ce que j’ai entendu, ce qui, à ce stade, serait un peu hors de leur fourchette de prix.

« Je pense qu’ils vont ajouter un ailier droit, un, peut-être deux, attaquants, un milieu de terrain central, un défenseur central et un gardien de but – ils veulent donc se renforcer tout au long de la colonne vertébrale. »

Calendrier de Newcastle 2022/23 : Forest en tête

Newcastle United accueillera Nottingham Forest, nouvellement promu, le week-end d’ouverture de la saison de Premier League 2022/23.

Après un voyage à Brighton le deuxième week-end, les Magpies d’Eddie Howe accueillent Manchester City, champion de Premier League, le 20 août, avant de terminer le mois avec des voyages aux Wolves et à Liverpool.

Howe affrontera l’ancien club de Bournemouth à domicile le 17 septembre, tandis que la visite de Brentford le 8 octobre marquera le premier anniversaire de la prise de contrôle de Newcastle soutenue par l’Arabie saoudite.

Newcastle se rend à Leicester le lendemain de Noël, accueille Leeds le soir du Nouvel An, puis se rend à Arsenal le 2 janvier, avant de conclure sa campagne à Chelsea.