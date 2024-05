Nick Pasqual, acteur accusé d’avoir poignardé une ex-maquilleuse, arrêté près du Mexique

Un acteur qui est apparu dans Comment j’ai rencontré votre mère a été arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Mexique alors qu’il tentait apparemment de fuir le pays après avoir prétendument poignardé une maquilleuse hollywoodienne au début du mois.

Nick Pasqual, 34 ans, doit être extradé vers le comté de Los Angeles pour faire face à une accusation de tentative de meurtre pour une attaque brutale au couteau contre Allie Shehorn, son ex-petite amie. Shehorn, qui, selon les procureurs, avait récemment déposé une ordonnance de non-communication contre Pasqual, a été laissée en soins intensifs « luttant pour sa vie » après l’attaque, selon un GoFundMe collecte des fonds pour elle, mais « prend désormais des mesures positives en faveur de son rétablissement ».

« Cet incident odieux nous rappelle brutalement les dangers de la violence domestique. Nous veillerons à ce que l’individu responsable de cet acte flagrant soit tenu responsable de ses actes », a déclaré le procureur du comté de Los Angeles, George Gascón, dans un communiqué. communiqué de presse annonçant l’arrestation de Pasqual mercredi.

Pasqual est accusé d’être entré par effraction au domicile de Shehorn le 23 mai et de l’avoir poignardée à plusieurs reprises. Dans sa tentative d’obtenir une ordonnance de non-communication accordée quelques jours seulement avant l’attaque, Shehorn a accusé Pasqual de l’avoir violée et étranglée, de l’avoir battue avec une ceinture et d’avoir enfoncé les portes.

La maquilleuse de 35 ans a remporté plusieurs prix pour son travail et a participé à des films tels que Méchantes filles et Lune rebelle.