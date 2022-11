Nick Nolte parle de la rumeur de la querelle de Julia Roberts quand elle l’a qualifié de “complètement dégoûtant”

Les stars de “I Love Trouble” Julia Roberts et Nick Nolte ont connu des problèmes réels dans les coulisses, les deux manquant apparemment de chimie sur le plateau.

Lors du tournage de la comédie romantique de 1994, Roberts aurait qualifié Nolte de “complètement dégoûtant” lors d’une interview.

“Dès le moment où je l’ai rencontré, nous nous sommes en quelque sorte donné du fil à retordre, et naturellement nous nous tapons sur les nerfs”, a déclaré Roberts, selon le New York Times.

“[While he can be] complètement charmant et très gentil, il est aussi complètement dégoûtant. Il va me détester pour avoir dit ça, mais il semble faire tout son possible pour repousser les gens. C’est un coup de pied.”

Nolte a ensuite riposté à la star de “Pretty Woman”, en disant au Los Angeles Times : “Ce n’est pas bien d’appeler quelqu’un de” dégoûtant “.

“Mais ce n’est pas quelqu’un de gentil. Tout le monde le sait”, a fait remarquer Nolte.

Près de 30 ans après la sortie de “I Love Trouble”, l’acteur admet qu’il n’a pas parlé à Roberts depuis la fin de la production. Cependant, Nolte dit qu’il n’y a pas d’animosité entre les deux.

Lorsqu’on lui a demandé si lui et Roberts avaient “enterré la hache de guerre”, Nolte a dit à Insider qu’il ne l’avait pas contactée, mais “elle est enterrée”.

Lors de la récente interview pour son rôle dans le film “Rittenhouse Square”, il a discuté du drame hors écran entre lui et Roberts.

“Je veux dire, c’était absurde ce que nous avons traversé. C’était en partie ma faute et un peu la sienne”, a expliqué Nolte. “Julia s’est mariée au début de ce film, et c’était l’une de ces choses où j’ai tout simplement mal abordé.”