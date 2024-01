Nick Mosby “a honte” de ses problèmes financiers, les procureurs accusent un “parjure” sur les impôts passés

L’enquêteur de WJZ, Mike Hellgren, est arrivé à WJZ au printemps 2004. De solides références en matière de reportage et une réputation pour l’actualité importante ont caractérisé le travail de Mike. Mike est titulaire d’un baccalauréat en journalisme de la Medill School of Journalism de l’Université Northwestern et a grandi en partie à Chicago et en Louisiane.