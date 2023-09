Nick Montgomery nommé entraîneur-chef d’Hibernian pour un contrat de trois ans | Actualités footballistiques

Hibernian a nommé l’ancien milieu de terrain de Sheffield United Nick Montgomery comme nouvel entraîneur-chef pour un contrat de trois ans.

Le joueur de 41 ans vient du club australien des Central Coast Mariners, où il a remporté le titre de la A-League cette année, et dirigera son premier match samedi à Kilmarnock.

Montgomery était en tête de la liste restreinte de Hibs et remplace Lee Johnson, qui a été limogé le mois dernier après une défaite 3-2 en Premiership écossaise à domicile contre Livingston.

Il arrive avec Sergio Raimundo comme entraîneur-chef adjoint et Miguel de Oliveira Miranda, qui est le nouvel entraîneur des gardiens du club, tandis que David Gray reste entraîneur de l’équipe première.

Hibs a perdu ses trois premiers matches de championnat sous Johnson, tandis qu’ils ont également subi une humble défaite 5-0 à domicile contre Aston Villa en Ligue Europa Conférence.

Ils ont cependant quitté la dernière place avant la trêve internationale en battant Aberdeen sous Gray.

« Un manager de premier plan »

Image:

Montgomery a remporté le titre de la A-League avec les Central Coast Mariners la saison dernière





Le directeur du football d’Hibernian, Brian McDermott, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Nick au Hibernian FC et sommes vraiment ravis de l’amener au club de football.

« Je suis la carrière de Nick depuis plusieurs années. En tant que joueur, il était un leader et il a apporté cette qualité dans sa carrière de manager et d’entraîneur. Ce qu’il a fait en tant qu’entraîneur est vraiment impressionnant.

« Il a contribué à reconstruire ce qui est aujourd’hui une académie à succès et a fait un travail magnifique en formant et en développant de jeunes joueurs. Parallèlement à cela, il possède des références d’entraîneur incroyablement solides.

Image:

Montgomery (à droite) a fait deux apparitions pour l’équipe écossaise des moins de 21 ans





« Ian (Gordon) Ben (Kensell), le conseil d’administration, et je pense que Nick est la personne idéale pour ce club de football. Il a un style de jeu très fort et distinctif, c’est un manager de premier plan, et ce qu’il réalisé chez les Central Coast Mariners la saison dernière a été phénoménal.

« Il a créé une relation forte et une camaraderie entre les supporters, les joueurs et le staff, et c’est un excellent manager qui l’a vu tirer le meilleur des joueurs avec lesquels il a travaillé.

« Tout le monde l’a adopté en tant que personne et en tant qu’entraîneur. Nous sommes impatients de travailler avec lui et d’apporter du succès à ce fantastique club de football. »

Les prochains matchs d’Hibernian

Samedi : Kilmarnock (a) – Premiership écossaise

23 septembre : St Johnstone (h) – Premiership écossaise

27 septembre : St Mirren (h) – Quart de finale de Coupe de la Ligue

30 septembre : Dundee (h) – Premiership écossaise

7 octobre : Hearts (a) – Premiership écossaise

