Nick McGlashan, un pêcheur de 7e génération sur «Deadliest Catch» de Discovery, est décédé à 33 ans.

« Nos plus sincères condoléances vont aux proches de Nick pendant cette période difficile », a déclaré la porte-parole de Discovery, Laurie Goldberg, à USA TODAY dans un communiqué. « Nick venait d’une longue lignée de crabiers et était connu pour sa grande profondeur de connaissances. Il avait également un sens de l’humour aiguisé même dans les conditions les plus difficiles. Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu. »

McGlashan faisait partie de la franchise à partir de 2013 et est apparu dans un certain nombre de ramifications, notamment «Deadliest Catch: The Bait» et «Deadliest Catch: Greenhorn».

Il a grandi près de Dutch Harbor sur l’île voisine d’Akutan, en Alaska, selon sa biographie sur le site Web de l’émission.

« Nick est connu pour ses plaisanteries pleines d’esprit, travaillant à travers la douleur et n’arrêtant pas le travail jusqu’à ce qu’il soit terminé », lit-on également dans la biographie. « Il a également permis au bateau de faire face à toutes sortes de problèmes mécaniques, en fabriquant des solutions rapides à la volée. »

McGlashan est allé en cure de désintoxication après avoir été expulsé du bateau dans la saison 13; il avait des antécédents de toxicomanie et d’alcoolisme. Il « s’est battu sans cesse pour rester sobre et adopter un nouveau style de vie sobre et est maintenant tellement engagé dans son rétablissement qu’il en inspire les autres », selon la biographie.

Mahlon Reyes, un matelot de l’émission de télé-réalité, est décédé d’une crise cardiaque à 38 ans au cours de l’été.

Les amis et la famille ont rendu hommage sur une page Facebook commémorative qui a déclaré que le membre de l’équipe de téléréalité populaire était décédé le 27 juillet – un jour après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital North Valley Montana dans sa ville natale de Whitefish, Montana.

Le skipper Blake Painter de la série a été retrouvé mort dans sa maison de l’Oregon en 2018.

Contributeur: Bryan Alexander