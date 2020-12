McGlashan avait 33 ans.

Aucune cause de décès ni aucune information supplémentaire n’a été donnée et son décès fait actuellement l’objet d’une enquête.

Discovery, le réseau d’accueil de sa série, a publié une déclaration à CNN.

« Notre plus profonde sympathie va aux proches de Nick pendant cette période difficile », lit-on dans le communiqué. « Nick venait d’une longue lignée de crabiers et était connu pour sa grande profondeur de connaissances. Il avait également un sens de l’humour aiguisé même dans les conditions les plus difficiles. Il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connu. »