Nick McGlashan est décédé à l’âge de 33 ans, a confirmé sa famille au cœur brisé.

La star de télé-réalité, qui s’est fait connaître dans la série documentaire américaine Deadliest Catch, est décédée dimanche à Nashville.

Aucune cause de décès n’a encore été rendue publique.

Un adepte qui a entendu la nouvelle a rendu hommage à Nick en écrivant: « RIP Nick McGlashan.

« Ce gars était immense sur #DeadliestCatch et j’adresse mes condoléances à Bill, tout l’équipage du Summer Bay et toute la famille et les amis de Nick. Rip Nick. «









Le dernier post Instagram de Nick a été publié moins de trois semaines avant sa mort, le 12 décembre.

Il montrait un cliché d’un lever de soleil pris de l’intérieur d’un avion et était sous-titré: «Soyez un lever de soleil dans la vie de quelqu’un aujourd’hui».

Nick était un pêcheur de septième génération qui a lutté pendant des années avec une dépendance à l’alcool et aux drogues.

Il a été suspendu de la 13e série de Deadliest Catch et est allé en cure de désintoxication pour se dessécher, ayant atteint le point où il tirait de la méthamphétamine et de l’héroïne tout en avalant un demi-gallon de vodka chaque jour.









Il a passé sept ans dans la série, apparaissant régulièrement de 2013 à 2020 et jouant dans 78 épisodes.

La tragédie survient quelques mois seulement après la mort d’une autre des stars de l’émission, le matelot de pont Mahlon Reyes.

Reyes est décédé en août à l’âge de 38 ans dans sa ville natale de Whitefish, dans le Montana, quelques jours après avoir subi une crise cardiaque.

Il a survécu à l’attaque après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a jamais repris conscience et sa famille a décidé de le retirer du système de survie.















Sa femme a déclaré que sa mort avait été un énorme choc et a confirmé que son équipage de Deadliest Catch prévoyait de disperser certaines de ses cendres en mer.

L’émission de Discovery Channel Deadliest Catch suit les pêcheurs de crabe à bord de bateaux de pêche dans la mer de Béring pendant les saisons de pêche au crabe royal et au crabe des neiges de l’Alaska.

Son titre vient du risque élevé de blessures ou de décès associé à ce métier.