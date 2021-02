La star de DEADLIEST Catch Nick McGlashan « a fait une overdose dans la salle de bain d’un hôtel de Nashville portant une chemise grise et des sous-vêtements gris après avoir pris un mélange toxique de méthamphétamine, cocaïne et fentanyl », révèle un rapport d’autopsie obtenu exclusivement par The Sun.

pseudo, 33 ans, un pêcheur de septième génération qui avait longtemps lutté contre la toxicomanie, est décédé dans un Holiday Inn le 28 décembre après avoir pris l’avion pour Nashville depuis son domicile de Reddick, en Floride, pour rencontrer des amis.

Une partie du rapport, déposée par l’enquêteur Krista Hammonds pour le centre de médecine légale de Nashville, indique que «cet homme de 33 ans a été retrouvé insensible dans la salle de bain de sa chambre d’hôtel», ajoutant que «le défunt avait des antécédents connus d’abus de drogues illicites».

La star, qui serait un père de deux enfants, aurait porté «une chemise grise et des sous-vêtements gris» lorsque son corps a été retrouvé.

Le rapport indique qu’il y avait «un attirail de drogue à proximité» et le médecin légiste Dr William McClain écrit Nick, dont le prénom légal était Bruce et dont la race est répertoriée comme «Amérindien», «est décédé des suites des effets toxiques de la méthamphétamine, de la cocaïne et fentanyl. »

Les médecins avaient essayé et échoué de le faire revivre à l’aide d’un défibrillateur, indique le rapport.

La triste mort de Nick et les hommages d’amis a été rapporté par The Sun en décembre.

Il a rejoint Deadliest Catch de The Discovery Channel en 2013 et est apparu en tant que chef de pont dans l’émission dans 78 épisodes sur sept ans.

On pense qu’il a deux enfants avec sa petite amie de longue date, Claire Hammond.

Dans un dernier Tweet le 10 décembre, il a posté sur son «traumatisme» en disant: «Le traumatisme me fait m’endormir au hasard. Cela me réveille aussi au hasard. Naviguez prudemment».

Il a été suspendu d’une partie de la saison 13 de Deadliest Catch a été blâmé pour sa consommation de drogue.

Son costar et ami, Landon Cheney, a également publié un hommage émouvant à son «frère» le jour de la mort de Nick.

Landon a écrit: «Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni le deuil, ni les pleurs, ni la douleur, car les choses anciennes sont passées.

«’Voici, je fais toutes choses nouvelles.’ Reste tranquille mon frère #gonebutnotforgotten #restinpeace #brothers. »

Nick a raconté une fois comment, au plus fort de sa dépendance, il buvait un demi-gallon de vodka et tirait un gramme de méthamphétamine et deux grammes d’héroïne par jour.

Il est allé en cure de désintoxication en septembre 2016 après une overdose à trois reprises.

Dans un article pour Chosen Magazine il a parlé de son combat contre la toxicomanie.

Il a dit: «Ma vie est passée très rapidement de badass de la mer de Béring à junkie à part entière. Cette passion que j’avais pour la vie me cachait.

«Ma capacité à vivre m’a été enlevée. J’étais en guerre avec ma dépendance et ça gagnait.

Il a ajouté que «son esprit, son corps et son esprit étaient si malades» qu’il «a accueilli [his] propre mort.

Il a dit: «Dire que j’étais perdu serait un euphémisme. J’étais brisé et sans âme. Je vivais sans aucun espoir de bonheur. Tout ce que je voulais, c’était rester chargé.

« Chaque morceau de bonheur dépouillé par une maladie puissante, rusée et déroutante. »

La star de télé-réalité a déclaré qu’il maintenait sa sobriété en vivant selon un programme en 12 étapes, en allant à des réunions et en travaillant avec un sponsor.

Il avait dit qu’aller en cure de désintoxication était la «chose la plus effrayante» qu’il ait jamais faite, mais aussi la «meilleure».

Jake Harris, l’ancien coéquipier de Deadliest Catch, de Nick, a également parlé de ses problèmes de dépendance.

S’adressant au Dr Drew de la télévision en 2011, Jake a discuté de sa dépendance aux opiacés et a raconté comment il avait l’habitude d’abuser des pilules en mer.

Nick a commencé sa carrière maritime en pêchant le crabe à l’âge de 13 ans et a rapidement gravi les échelons en tant que pêcheur.

Son grand-oncle a travaillé sur le premier bateau enregistré dans les registres américains de pêche au crabe et deux de ses tantes étaient des crabiers, dont l’un est mort après le naufrage de leur bateau.

La mort de Nick est survenue après le matelot de pont Deadliest Catch, Mahlon Reyes, 38 ans, est décédée en août de l’année dernière après une crise cardiaque.

Deadliest Catch suit les pêcheurs de crabe à bord de bateaux de pêche dans la mer de Béring pendant les saisons de pêche au crabe royal et au crabe des neiges de l’Alaska.

Le titre de l’émission fait référence au risque élevé de blessure associé à leur travail.