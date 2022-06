Nick McCarthy de Leinster dit qu’il a envisagé de s’éloigner du rugby avant de devenir gay | Actualités du rugby à XV

Le demi de mêlée de Leinster, Nick McCarthy, s’est révélé publiquement gay lundi

Le demi de mêlée de Leinster, Nick McCarthy, a déclaré qu’il envisageait de quitter le rugby professionnel car il ne pensait pas qu’il pouvait devenir gay tout en jouant.

Le joueur de 27 ans a partagé la nouvelle publiquement lundi après avoir déjà parlé aux entraîneurs Leo Cullen et Stuart Lancaster en novembre et à ses coéquipiers en janvier.

McCarthy a déclaré que son expérience avait été « entièrement positive », décrivant la réaction de Cullen et Lancaster comme « incroyable ».

« J’ai eu du mal à faire mon coming-out pendant un moment et cela commençait à avoir un impact sur moi et mon bonheur, donc c’était la bonne décision », a déclaré McCarthy sur le site Web de Leinster.

« Cela m’a tellement affecté que j’ai été angoissé par mon avenir et que j’ai envisagé de m’éloigner complètement du rugby parce que je ne pensais tout simplement pas pouvoir faire mon coming out en jouant au rugby.

« Ce n’est pas courant pour un athlète masculin de faire son coming out dans le sport, sans parler du rugby professionnel, et c’est probablement quelque chose que je ne voulais pas croire ou accepter moi-même non plus.

« J’avais besoin d’accepter d’être gay moi-même avant de pouvoir en parler avec les autres. J’ai de grands amis dans le rugby mais je ne savais pas comment ils le prendraient.

« Quiconque s’en soucie veut juste que vous soyez heureux »

« Mon expérience, depuis que je suis sorti, a été entièrement positive. J’ai réalisé que quiconque se soucie de vous veut juste que vous soyez heureux.

« Leinster Rugby est construit sur la » fraternité « et il est important que nous puissions être ouverts et honnêtes les uns avec les autres. J’étais évidemment assez nerveux à l’idée de le faire [coming out]mais je suis vraiment content de l’avoir fait.

« Ils étaient tous ravis pour moi et cela m’a immédiatement soulagé. J’ai senti qu’ils comprenaient ma situation.

« C’est difficile de donner le meilleur de soi-même quand on porte quelque chose, n’importe quoi, et c’est pareil pour tous les gars. Pour moi, c’était ma sexualité, pour d’autres ça pouvait être des trucs à la maison, ou des études ou autre. »

McCarthy dit qu’il s’est inspiré des histoires du footballeur Josh Cavallo et du footballeur américain Carl Nassib, en plus de son coéquipier bisexuel Jack Dunne.

« D’une certaine manière, rien n’a changé, ce qui est formidable. Si une autre personne, un autre enfant, continue à pratiquer son sport parce qu’il voit qu’un joueur de Leinster Rugby est sorti et est accepté, ce serait un excellent résultat.

« La vie est tellement meilleure quand on peut être soi-même »

« J’aimerais que les gens voient, d’après mon expérience, que le coming-out a été vraiment positif, et que le plus gros obstacle est peut-être dans votre propre tête.

« Entourez-vous de bonnes personnes, car toute personne qui tient à vous veut le meilleur pour vous.

« Votre sexualité n’est qu’une partie de qui vous êtes, et la vie est tellement meilleure quand vous pouvez être vous-même. »

Johnny Sexton dit que son coéquipier de Leinster McCarthy est un « modèle » et que l’équipe « ne pourrait pas être plus fière de lui »

Le capitaine du Leinster et de l’Irlande, Johnny Sexton, a déclaré qu’il était fier de McCarthy et que son coéquipier était un modèle pour les autres.

Sexton a déclaré: « Je connais Nick depuis son passage à l’académie, donc l’entendre nous parler si ouvertement de ses difficultés a été difficile, mais nous sommes maintenant ravis pour Nick et qu’il puisse être lui-même.

« Nous parlons beaucoup de prendre soin de nos frères ici et les derniers mois ont été à ce sujet, de prendre soin de Nick. Et cela continuera.

« En parlant ouvertement de sa sexualité, Nick sera un modèle pour les autres et nous ne pourrions pas être plus fiers de lui. »