Nick Mangwana a enragé le personnel médical de première ligne avec ses commentaires

Un porte-parole du gouvernement zimbabwéen qui a qualifié les médecins du pays d ‘«assassins médicaux» s’est excusé.

Dans des commentaires postés sur Twitter, Nick Mangwana avait suggéré que quatre ministres décédés ces derniers mois du coronavirus avaient en fait été «éliminés».

L’association médicale du Zimbabwe a réagi avec fureur.

Ils ont insisté sur le fait que leur personnel travaillait dur, avec peu de ressources et peu de salaires, pour lutter contre la pandémie.

Suite au contrecoup, M. Mangwana a déclaré sur Twitter qu’il « n’avait aucune intention d’offenser », et a déclaré qu’il espérait que les Zimbabwéens pourraient passer à autre chose et « ne pas être distraits du travail en cours ».

Depuis, il semble avoir supprimé tous ses messages sur la question de la plate-forme de médias sociaux.

On sait que plus de 28000 personnes au Zimbabwe ont contracté le virus au Zimbabwe depuis le début de l’épidémie, dont plus de 800 sont décédées depuis, dont le ministre des Affaires étrangères Sibusiso Moyo la semaine dernière.

Le correspondant Afrique de la BBC, Andrew Harding, a déclaré que le virus avait submergé le système de santé chroniquement sous-financé du pays.

Selon notre correspondant, certains Zimbabwéens ont noté qu’en raison des restrictions de verrouillage, les élites politiques du pays ne sont plus en mesure de se précipiter à l’étranger pour se faire soigner comme l’ancien président Robert Mugabe le faisait par le passé.

Au lieu de cela, les dirigeants du Zimbabwe sont maintenant obligés, au milieu de la pandémie, de dépendre d’un système de santé qu’ils sont accusés de briser, dit-il.