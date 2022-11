Nick Lachey jette apparemment de l’ombre sur l’ex Jessica Simpson: le mariage “toujours mieux la deuxième fois”

Les fans pensent que Nick Lachey a apparemment ombragé sa première femme, Jessica Simpson, cette semaine lorsqu’il a déclaré que le mariage était “toujours mieux la deuxième fois”.

Lachey a fait le commentaire à l’ancien concurrent Matt Bolton sur la série de téléréalité “Love is Blind” lors de la réunion de la saison trois, qui a été diffusée jeudi. Bolton, qui était auparavant marié à sa petite amie du lycée, a rencontré sa deuxième femme dans l’émission.

L’émission Netflix est co-animée par Lachey et sa deuxième épouse Vanessa Lachey.

Après qu’ils se soient cogné le poing, Bolton a répondu à Lachey, “Santé à ça” en riant.

Lachey et Simpson se sont mariés de 2002 à 2006. Il a épousé Vanessa Minnillo en 2011. Simpson s’est remarié en 2014 avec l’ancien joueur de football Eric Johnson.

Lachey et Simpson ont chacun trois enfants dans leurs nouveaux mariages.

Les fans de Simpson et de la série ont défendu l’interprète de “I Wanna Love You Forever” pour cette remarque.

Une personne a tweeté : “Je suis désolée, mais est-ce que Nick Lachey vient de pomper le poing de Matt en disant “toujours mieux la deuxième fois” en guise d’exclamation à Jessica Simpson ? Je me sentais mal !”

Un autre a écrit: “Nick Lachey élever Jessica Simpson continuellement amoureux est aveugle, la SAISON 1 2 & 3 est tellement insipide lmao”, et un troisième a dit: “dites ce que vous voulez à propos de l’amour est aveugle saison 3 mais nick lachey n’a pas eu à amenez Jessica Simpson là-dedans.”

Le mariage de l’ancien couple a été relaté dans l’émission de téléréalité 2003-2005 de MTV “Newlyweds: Nick and Jessica”.

Simpson a écrit plus tard sur leur mariage dans ses mémoires de 2020 “Open Book”, faisant allusion aux difficultés de naviguer dans un nouveau mariage tout en réalisant une série de téléréalité.

“Nick a adoré le fait que j’étais si forte dans ma foi et que j’avais cette approche innocente de la vie”, a-t-elle écrit, selon US Weekly. “Quand il a proposé en 2002, j’ai dit oui. Nous étions jeunes et pionniers dans la télé-réalité, toujours au micro et toujours allumés. Nous avons travaillé, et nous étions excellents dans ce domaine, mais quand est venu le temps d’être seuls, nous n’étaient plus doués pour ça.”

Elle a appelé Lachey son “premier amour” et a déclaré qu’elle ne regrettait pas leur mariage. “J’avais 22 ans et je venais de promettre ma vie et mon destin à cet homme. Et je ne le regrette pas. Nick était censé être mon mari. Personne d’autre n’était censé avoir ma virginité.”

De même, Lachey a déclaré qu’il était “heureux” pour Simpson en 2020 lors d’une apparition dans l’émission “Today”. “Il y a définitivement un respect mutuel là-bas, évidemment c’était il y a longtemps, et nous avons tous évolué”, a-t-il déclaré, a rapporté Us Weekly.