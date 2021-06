Nick Kyrgios a déclaré samedi qu’il « veut être un meilleur joueur de tennis et une meilleure personne » à Wimbledon, où il a fait sa percée en tant qu’adolescent impétueux en 2014. Le brandon australien de 26 ans a battu Rafael Nadal lors de ses débuts au Il y a sept ans, le All England Club se dirigeait vers les quarts de finale. Depuis lors, il y a eu des disputes apparemment sans fin avec les officiels et d’autres joueurs, des suspensions et des amendes. Cependant, n’ayant pas joué en dehors de l’Australie depuis février de l’année dernière, Kyrgios dit il est changé homme.

C’est une transformation en partie déclenchée par une longue absence de la tournée alors que son pays fermait les écoutilles face à la pandémie.

« Je veux être meilleur en tant que joueur de tennis et en tant que personne », a déclaré Kyrgios.

« J’ai atteint un bon niveau de liberté, plus rien ne me dérange et je sens que j’ai plus à donner au match.

« Je sens que beaucoup de gens veulent que je joue. »

Ancien joueur du top 15, Kyrgios est désormais à 61 dans le monde.

Il n’a plus joué depuis l’Open d’Australie en février où il a laissé filer deux sets d’avance pour s’incliner face au champion de l’US Open Dominic Thiem au troisième tour.

En chemin, il a battu le Français Ugo Humbert qu’il affrontera désormais lors de son premier match de Wimbledon.

« Je pense vraiment que je pourrais battre 50% du tirage au sort sur gazon sans trop de préparation », a-t-il déclaré.

«Je sais pertinemment que personne ici ne voulait me jouer au premier tour. Je suis confiant pour ce match. »

Kyrgios, qui a également fait les huit derniers de l’Open d’Australie en 2015, a vécu une relation de montagnes russes avec Wimbledon.

Après avoir étourdi Nadal à ses débuts, il a ensuite été accusé de ne pas avoir tenté une défaite contre Richard Gasquet en 2015 avant un match revanche tendu avec Nadal il y a deux ans.

Kyrgios avait décrit l’Espagnol comme étant « super salé » après un affrontement au Mexique avec Nadal accusant l’Australien de manquer de « respect ».

Kyrgios est tombé sur le court central pour sa cinquième défaite en huit rencontres avec le vainqueur du Chelem à 20 reprises, tirant sans vergogne sur l’ancien numéro un mondial dans le processus.

Kyrgios a déclaré qu’il adopterait une approche décontractée pour son retour devant les tribunaux.

« Je ne suis pas un gars de première, deuxième ou troisième année en tournée. Je ne me mets pas la pression, je veux m’amuser là-bas », a déclaré Kyrgios, un joueur rare qui se vante d’une victoire en tête-à-tête – 2-0 – contre le numéro un mondial Novak Djokovic.

« C’est Wimbledon, le summum du tennis. Je veux prendre des fraises, servir, voler et me détendre. »

Toujours le favori de la foule, Kyrgios a révélé qu’il jouerait en double mixte à Wimbledon avec Venus Williams.

« L’appariement en double mixte du tournoi », a-t-il déclaré.

