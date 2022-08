Nick Kyrgios transformé complète Washington Double

Nick Kyrgios a mis fin à une sécheresse de trois ans pour le titre avec une victoire dominante sur Yoshito Nishioka à l’Open de Citi dimanche et l’Australien a déclaré qu’il était stupéfait de son “incroyable transformation” au cours de l’année dernière. Kyrgios a lancé une douzaine d’as sur le chemin d’un Victoire 6-4 6-3 sur son adversaire japonais pour remporter son premier titre en simple depuis qu’il a remporté le même tournoi sur terrain dur en 2019 à Washington, DC

Kyrgios, qui a terminé deuxième à Wimbledon le mois dernier, semblait submergé par l’émotion alors qu’il s’effondrait sur le dos sur le terrain après avoir remporté la victoire pour son septième titre en simple en carrière. une transformation incroyable”, a-t-il dit, ajoutant qu’il avait été dans “des endroits vraiment sombres”.

“Il y a tellement de gens qui m’ont aidé à y arriver, mais moi-même, j’ai montré une force sérieuse pour continuer et persévérer et traverser toutes ces périodes et être capable de continuer à performer et à gagner des tournois comme celui-ci.” Kyrgios, bien connu pour ses pitreries et ses explosions sur le terrain, s’est ouvert sur ses problèmes de santé mentale plus tôt cette année, affirmant qu’il avait des pensées suicidaires et que la période autour de l’Open d’Australie 2019 était l’une de ses «périodes les plus sombres».



Il a déclaré l’année dernière qu’il ne savait pas combien de temps il continuerait à jouer au tennis professionnel, mais il a montré un nouveau niveau de cohérence cette saison. la finale de Wimbledon. Il a également décroché un troisième titre en double de l’année, retournant sur le terrain avec Jack Sock plus tard dimanche pour vaincre Ivan Dodig et Austin Krajicek 7-5 6-4. Kyrgios a remporté les titres en double de l’Open d’Australie et d’Atlanta avec son compatriote Thanasi Kokkinakis.

“Avant l’Open d’Australie, j’ai décidé que je voulais vraiment mettre en place un bon bloc d’entraînement, puis les choses ont commencé à se mettre en place”, a déclaré Kyrgios, dont le classement est passé à la 37e place. “J’ai fait un excellent Open d’Australie. J’avais l’impression que les tournois après l’Open d’Australie me réinventaient un peu sur le terrain. » J’ai l’impression que ma motivation est beaucoup plus élevée qu’avant… Je ne sais pas. J’ai juste l’impression qu’il y a une petite fenêtre sur laquelle je devrais capitaliser.

