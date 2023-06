Nick Kyrgios s’évente sur les serviettes et plaide pour la patience après avoir perdu au retour

Nick Kyrgios s’est fâché du manque de serviettes blanches et a ensuite plaidé pour la patience après une défaite en deux sets à Stuttgart contre Wu Yibing à son retour au tennis.

L’Australien classé 25e, qui a terminé deuxième il y a 11 mois à Wimbledon face à Novak Djokovic, a perdu 7-5, 6-3 face au débutant sur gazon Wu mardi.

Kyrgios, jouant pour la première fois depuis qu’il a subi une opération au genou en janvier, a ensuite tweeté : « Soyez patients avec moi, mes fans, s’il vous plaît. C’est un processus pour revenir là où j’étais.

« Je sais que c’est difficile pour vous de me voir jouer comme aujourd’hui, mais j’ai besoin de plus de temps et j’espère pouvoir revenir là où j’étais. »

L’humeur de Kyrgios s’est détériorée dans le premier set, avec des plaintes concernant la couleur des serviettes, le rebond du terrain en gazon et un manque d’eau sur la touche.

Mais ce sont les serviettes colorées des sponsors sur le terrain qui ont fait bouillir le fameux fougueux Australien.

« Il m’a fallu trois matchs pour obtenir des serviettes blanches », a déclaré le joueur de 28 ans après sa défaite au premier tour contre le Chinois Wu, qui est classé 64e et a remporté le titre de Dallas en février.

« Ils absorbent mieux la sueur. Je suis le même à chaque tournoi. Ils en ont tous des blancs dans le vestiaire.

« Je ne demande pas de déplacer des montagnes. Les serviettes blanches évacuent la transpiration de mon corps – nous sommes des athlètes professionnels. »

Kyrgios, dont le précédent match au niveau de la tournée était en octobre dernier à Tokyo, a ajouté : « Je dois m’habituer à jouer à nouveau devant le public. Ressentir les moments comme des points de rupture – tout cela est à nouveau nouveau pour moi.

« J’ai traversé le match sans douleur majeure. J’ai encore beaucoup de travail à faire, mais j’en retire des signes positifs. »

La défaite comportait toujours 15 as des grands Kyrgios, Wu, 23 ans, espérant améliorer son propre service alors qu’il s’habitue à l’herbe.

« Je suis très heureux d’avoir affronté Nick au premier tour, c’est l’un des meilleurs joueurs sur gazon », a déclaré le joueur chinois, qui affrontera ensuite le Hongrois Marton Fucsovics.

« La clé pour moi était de rester cool, de rester patient et de trouver un moyen.

« Il a un meilleur service que moi, mais j’ai été plus patient. Je vais travailler pour améliorer mon service. »

Kyrgios doit concourir la semaine prochaine sur gazon à Halle, en Allemagne, où il a perdu l’an dernier en demi-finale.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)