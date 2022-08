Nick Kyrgios sauve cinq balles de match pour apprivoiser Tiafoe à Washington

L’Australien Nick Kyrgios a sauvé cinq balles de match lors d’un bris d’égalité dramatique au deuxième set pour devancer l’espoir local Frances Tiafoe 6-7 (5) 7-6 (12) 6-2 et atteindre les demi-finales du Citi Open à Washington, DC Le finaliste de Wimbledon semblait prêt pour une sortie lorsque Tiafoe a créé une opportunité de servir pour la victoire lors du bris d’égalité du deuxième set, mais Kyrgios a remporté le point et a sauvé quatre autres chances sur son propre service pour frustrer l’Américain.

L’Australien mercuriel a remporté les trois derniers points du bris d’égalité pour forcer un troisième set décisif, qu’il a dominé avec son service lourd précis pour sceller le concours vers 1 heure du matin, heure locale. “Frances s’est mis dans toutes les positions pour gagner le match,” dit Kyrgios. « Dans ces moments-là, je ne pensais pas vraiment trop. J’essayais juste de rester dans le match et j’ai survécu.

«Ensuite, j’ai eu l’impression que physiquement j’étais vraiment frais dans le troisième set et j’ai bien servi. J’ai été extrêmement chanceux à certains moments, mais c’était juste un grand match.” dans le filet.



C’était la deuxième victoire vendredi pour Kyrgios, qui a dû revenir dans la matinée pour terminer son match interrompu par la pluie contre l’Américain Reilly Opelka. Le joueur de 27 ans n’a eu besoin que de 14 minutes pour conclure un 7-6 ( 1) Victoire 6-2 contre Opelka et rencontrera le Suédois Mikael Ymer pour une place en finale.

“Ce n’était pas facile, pour être honnête”, a ajouté Kyrgios. “Jouer Reilly ce matin dans la chaleur n’était pas idéal. Sorti vite et fort, je l’ai fait. Ensuite, j’ai pu me reposer un peu et finalement m’en sortir.

L’impact de l’orage de jeudi sur le calendrier a également signifié que la tête de série Andrey Rublev, classée huitième au monde, a dû jouer deux matchs vendredi lors de l’événement ATP 500.Rublev a battu l’Américain Maxime Cressy 6-4 7-6(8) en le matin et a ensuite enchaîné avec une victoire 6-2 6-3 sur un autre espoir local en JJ Wolf. Le Russe affrontera ensuite Yoshihito Nishioka en demi-finale.

