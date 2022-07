Nick Kyrgios sanctionné pour comportement obscène devant Prince George

L’as de tennis australien Nick Kyrgios a été pénalisé pour son comportement inapproprié lors de la finale du simple messieurs de Wimbledon contre Novak Djokovic.

Le n ° 40 mondial a commencé brillamment, remportant le premier set en 31 minutes, mais s’est rapidement retrouvé à faire rage contre sa boîte après avoir perdu cinq points consécutifs de 40-0 sur son service avant de perdre le troisième.

Juste avant son coup de gueule, Kyrgios avait demandé à faire sortir une spectatrice du court central. “Celle avec la robe, celle qui a l’air d’avoir bu environ 700 verres, mon pote !” il a dit.

Plus tard, il a été condamné à une amende de 4 000 $ pour avoir proféré un blasphème audible devant la royauté alors que le fils du prince William et de Kate Middleton, Prince George, faisait partie des spectateurs qui regardaient la finale de Wimbledon.

À un autre moment du match, Kyrgios a reproché à un spectateur d’avoir perturbé sa concentration en criant entre les services. Il a ensuite demandé à l’arbitre de chaise Renaud Lichtenstein un premier service après avoir frappé une double faute et s’être exclamé: “C’est une blague f ***** g.”

L’amende n’était qu’une des nombreuses pénalités que le joueur de tennis a reçues pendant son séjour à Wimbledon, la première après son match du premier tour contre Paul Jubb.

Pendant le match, Kyrgios a allégué que les spectateurs lui étaient hostiles et a demandé à l’arbitre de prendre des mesures. Il a également été vu cracher sur un fan après la fin du match. En conséquence, il a été condamné à une amende de 8 211 £ (14 464,95 $).

Lors de sa rencontre au troisième tour contre Stefanos Tsitsipas, Kyrgios a de nouveau été condamné à une amende de 3 300 £ (5 813,46 $) pour avoir demandé un « nouvel arbitre » et fait valoir que son adversaire devait être disqualifié.

Avec Kyrgios, on ne s’ennuie jamais. Il a frappé 30 as, dont un à 136 mph, et un service sous les bras dans un match typiquement intrigant contre Novak Djokovic qui s’est finalement avéré trop bon pour lui.

Après la finale de Wimbledon, Kyrgios s’est dit soulagé de ne pas avoir remporté le grand événement car il pense que cela l’aurait démotivé. “En revenant pour d’autres tournois, j’aurais vraiment eu du mal. J’ai en quelque sorte atteint le plus haut sommet de ce que vous pouvez accomplir au tennis. Mais mon niveau est là. Je me sentais à ma place. Je ne suis tout simplement pas censé être ici », a-t-il déclaré au Mirror.

Kyrgios a été battu en quatre sets par Djokovic sur le court central. Le Serbe a remporté son quatrième titre consécutif à Wimbledon.

