Nick Kyrgios révèle qu’il envisageait de se suicider après la défaite de Wimbledon en 2019 | Nouvelles du monde

Nick Kyrgios a révélé qu’il s’était retrouvé dans un service psychiatrique après une défaite à Wimbledon en 2019 parce qu’il se sentait suicidaire.

La star du tennis s’est rendue dans un hôpital de Londres pour « découvrir mes problèmes » après la défaite face à Rafael Nadal il y a quatre ans à Wimbledon, où il portait un manchon de compression sur son bras droit lors de ses matchs en simple pour dissimuler ses cicatrices d’automutilation. .

« J’envisageais vraiment de me suicider », a déclaré Kyrgios dans la dernière saison de la série documentaire sur le tennis Break Point de Netflix.

« J’ai perdu à Wimbledon. Je me suis réveillé et mon père était assis sur le lit, pleurant à pleins poumons. C’était le grand réveil pour moi.

« J’étais comme, ‘OK, je ne peux pas continuer à faire ça’. Je me suis retrouvé dans un service psychiatrique à Londres pour comprendre mes problèmes. »

L’Australien a déclaré qu’il « buvait, abusait de drogues » et que ses relations avec sa famille et ses amis se détérioraient.

« Cette pression, ayant cette attente de tous les yeux sur vous, je ne pouvais pas y faire face », a-t-il déclaré. « Je détestais le genre de personne que j’étais. »

Image:

Nick Kyrgios portait un manchon de compression pendant le tournoi en 2019 pour couvrir ses cicatrices. Photo : AP





Kyrgios, 28 ans, qui a déjà discuté de ses problèmes de santé mentale sur les réseaux sociaux et dans des interviews, a passé plusieurs mois avec des blessures depuis qu’il a atteint la finale de Wimbledon en 2022, qu’il a perdue face à Novak Djokovic.

Il est revenu sur le circuit élite cette semaine à Stuttgart après sept mois d’arrêt, mais a perdu au premier tour.

En février, il s’est excusé devant un tribunal australien lorsqu’il a échappé à une condamnation pour voies de fait simples après avoir plaidé coupable d’avoir poussé une ancienne petite amie au sol en 2021.

Son psychologue, Sam Borenstein, a déclaré dans un rapport écrit et un témoignage que Kyrgios avait subi des épisodes dépressifs majeurs au moment de l’agression et avait consommé de l’alcool et des drogues pour faire face, ce qui a conduit à un comportement impulsif et imprudent.

Le magistrat n’a pas enregistré de condamnation contre Kyrgios pour des raisons telles que l’infraction était au plus bas de la gravité d’une agression simple, n’était pas préméditée et qu’il n’avait pas de casier judiciaire.

Immédiatement après la décision du tribunal, Kyrgios a publié une déclaration disant: « Je n’étais pas bien placé quand cela s’est produit et j’ai réagi à une situation difficile d’une manière que je regrette profondément. Je sais que ce n’était pas OK et je suis sincèrement désolé pour le mal que j’ai causé. »

« La santé mentale est difficile. La vie peut sembler écrasante », a-t-il ajouté dans le communiqué. « Mais j’ai trouvé que le fait d’obtenir de l’aide et de travailler sur moi-même m’a aidé à me sentir mieux et à être meilleur. »

Toute personne se sentant émotionnellement en détresse ou suicidaire peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un e-mail à [email protected] au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale Samaritans de votre région ou le 1 (800) 273-TALK.