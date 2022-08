Nick Kyrgios reste cool pour organiser un affrontement avec Taylor Fritz

Nick Kyrgios a rapidement retrouvé son calme après s’être emporté lors d’une victoire 7-5, 6-4 contre Alejandro Davidovich Fokina mardi pour atteindre le deuxième tour de l’Open de Cincinnati, où il affrontera le percutant américain Taylor Fritz.

Kyrgios est apparu en contrôle total lorsqu’il a écrasé un service non retournable pour capturer le premier set et a fait une pause au début du second.

Mais lorsque l’Espagnol a égalisé à 2-2, le fougueux Australien a lancé un ballon dans les gradins dans un moment rappelant sa victoire au troisième tour contre Stefanos Tsitsipas à Wimbledon, où le Grec a fait la même chose et Kyrgios a soutenu en vain qu’il devrait être par défaut pour cela.

Mais Kyrgios a rapidement retrouvé son sang-froid, s’accrochant à l’amour lors du prochain match et scellant la victoire avec un autre service massif pour organiser une rencontre avec son ami Fritz lors du dernier événement de mise au point avant l’US Open, qui débutera le 29 août à New York. York.

“Fritzy est un bon pote à moi”, a déclaré Kyrgios.

“C’est juste un bon joueur polyvalent, il a un énorme service. Il aime jouer sur le pied avant, comme moi. Ça va être beaucoup de gros services donc nous verrons comment ça se passe.

Le service puissant et le retour agressif de Fritz ont abouti à une victoire complète 6-1, 6-1 contre l’Argentin Sebastian Baez plus tôt dans la journée.

La victoire était la 33e de l’année de Fritz, 11e tête de série, et elle a prolongé la séquence de défaites de Baez à six matchs.

L’Italien Jannik Sinner, tête de série 10e, a traversé un match marathon contre l’Australien Thanasi Kokkinakis pour sortir avec une victoire de 6-7(9), 6-4, 7-6(6) pour passer à 37-10 sur l’année.

Au premier tour, l’Américain Tommy Paul a battu son compatriote Jenson Brooksby 6-3, 6-2, l’Australien Alex de Minaur a battu le Suisse Henri Laaksonen 6-2, 6-2 ; Le Croate Borna Coric a battu Lorenzo Musetti 7-6(2), 6-3 et l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas a battu l’Italien Fabio Fognini 6-2, 6-3 lors du tournoi Masters 1000.

