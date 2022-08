Nick Kyrgios remporte à nouveau le Citi Open ; Liudmila Samsonova remporte le titre féminin

Alors que Nick Kyrgios parcourait une longue liste de personnes qu’il souhaitait remercier dimanche après avoir mis fin à une sécheresse de trois ans pour le titre en réclamant le trophée sur le site de son dernier triomphe, le Citi Open, il a mentionné les officiels du match.

Puis, se rattrapant, le finaliste de Wimbledon a ajouté avec un sourire complice : “La relation est toujours difficile avec les arbitres.”

Kyrgios a prolongé la meilleure séquence de sa carrière et a donné une autre performance qui fera de lui quelqu’un à prendre au sérieux à l’US Open, sauvant le seul point de rupture qu’il a affronté en finale en route vers une victoire 6-4, 6-3 sur Yoshihito. Nishioka au Citi Open.

“C’est juste très émouvant pour moi”, a déclaré Kyrgios, qui s’est laissé tomber sur le dos sur le court bleu à la fin du match, puis a parlé de ce qu’il a appelé une “transformation incroyable” pour lui-même. Il est retourné dans ce stade dans la soirée pour faire équipe avec Jack Sock pour un trophée en double également, battant les finalistes de Roland-Garros Ivan Dodig et Austin Krajicek 7-5, 6-4.

Plus tôt dimanche, Liudmila Samsonova a remporté son deuxième titre WTA en carrière en battant Kaia Kanepi, sixième tête de série, 4-6, 6-3, 6-3 lors de la finale féminine du Citi Open.

Le septième championnat en simple de niveau tournée de Kyrgios est arrivé là où son sixième a eu lieu en 2019 – sur les courts en dur de la capitale américaine lors d’une mise au point pour Flushing Meadows.

Comme d’habitude lorsque Kyrgios est sur son jeu, le service a ouvert la voie. Il a frappé 12 as et a remporté 22 des 25 points de premier service. Il a remporté ses neuf matchs de service contre Nishioka, faisant de lui 64 pour 64 dans le tournoi, concluant la semaine en sauvant les 10 points de rupture de ses adversaires. Le seul que Kyrgios a dû affronter dimanche est arrivé à 3-2 dans le premier set, et Kyrgios l’a rejeté via une volée gagnante.

“Je n’arrivais pas à comprendre son jeu de service”, a déclaré Nishioka, qui a classé Kyrgios n ° 1 en tournée dans cette catégorie et a également félicité l’Australien de 27 ans pour être “plus concentré” qu’au début de sa carrière.

Kyrgios a réussi à battre le Japonais Nishioka, qui est classé 96e et a éliminé la tête de série Andrey Rublev en demi-finale, à trois reprises – lors du match d’ouverture de chaque set et à nouveau lors du dernier match du match.

Cela marque une constance assez inhabituelle pour Kyrgios, qui vient de remporter sa première finale de Grand Chelem au All England Club, où il a perdu contre Novak Djokovic. Kyrgios n’a obtenu aucun point de classement pour cette performance – aucun point n’a été attribué à qui que ce soit à Wimbledon – mais le titre en simple à Washington le fera passer de la 63e à la 37e place, à portée de voix d’un éventuel classement à l’US Open.

Le jeu commence à Flushing Meadows le 29 août. C’est moins d’une semaine après qu’une audience en Australie est prévue pour une allégation de voies de fait contre Kyrgios.

Samsonova est une Russe de 23 ans qui a atteint un meilleur classement en carrière de 25e en mai, mais est actuellement 60e après avoir dû s’absenter une partie de la saison, y compris Wimbledon, en raison de l’attaque de son pays contre l’Ukraine. Elle a utilisé un service puissant qui a atteint 119 mph contre Kanepi pour se frayer un chemin à travers le support lors du tournoi sur terrain dur, y compris une victoire sur la championne en titre de l’US Open Emma Raducanu.

L’autre championnat de Samsonova a eu lieu l’année dernière lors d’un tournoi sur gazon à Berlin. Kanepi, une Estonienne de 37 ans, cherchait son premier trophée depuis 2013. Elle a quitté le terrain pour un arrêt médical au troisième set dimanche en raison de ce qu’elle a qualifié de problème de muscle abdominal.

“Je suppose que beaucoup de matchs et beaucoup de service cette semaine”, a déclaré Kanepi.

La victoire de Kyrgios a été diffusée sur Tennis Channel, qui a détourné la finale féminine de sa station principale et a plutôt diffusé du pickleball – parce que, selon le président du tournoi, Mark Ein, d’un engagement antérieur.

Il s’agissait d’un tennis à gros service et à frappe rapide entre deux femmes avec des styles de jeu similaires par un après-midi humide à 90 degrés Fahrenheit (32 Celsius). Certains spectateurs tenaient des parapluies pour fournir de l’ombre; des ventilateurs électriques portables ont été placés à côté des sièges de touche pour offrir un peu de répit aux joueurs lors des changements ; Samsonova tenait un sac en plastique rempli de glace sur sa tête.

