Nick Kyrgios produit un autre showstopper pour Down Compatriot Alex De Minaur

L’Australien Nick Kyrgios a produit une autre performance extraordinaire pour démolir son compatriote Alex de Minaur 6-2 6-3 au Canadian Masters jeudi, un jour après avoir renversé le numéro un mondial Daniil Medvedev. Le fougueux finaliste de Wimbledon a joué le meilleur tennis de sa carrière et ne montre aucun signe de ralentissement à Montréal, où il a remporté les quatre premiers matchs du premier set au cours duquel de Minaur a remporté à peine plus de la moitié de ses points de premier service.

La paire a échangé des pauses pour ouvrir le deuxième set, mais Kyrgios, 27 ans, ne serait pas refusé, brisant de Minaur au troisième essai du troisième jeu et à nouveau au septième. Kyrgios a brièvement semblé agité lorsqu’il a renoncé à une pause dans l’avant-dernier match, mais a trouvé son sang-froid pour faire le travail en un peu plus d’une heure, revenant à l’amour dans le dernier match. La victoire placera Kyrgios suffisamment haut dans le classement pour être tête de série à l’US Open plus tard ce mois-ci.



“J’ai fait ce qu’il fallait faire. C’est un sacré joueur si vous jouez avec ses atouts, c’est l’un des meilleurs joueurs de l’arrière du jeu, il est tellement rapide », a déclaré Kyrgios à propos de de Minaur dans des remarques sur le terrain après le match. Kyrgios a gagné 15 de ses 16 derniers matchs et un jour plus tôt a produit une masterclass de service et de volée pour étourdir Medvedev 6-7 (2) 6-4 6-2. Il a dit que l’effort avait certainement fait des ravages. » Incroyablement difficile, après le grand high d’hier contre Daniil. La foule était incroyable, c’est une journée que je n’oublierai probablement jamais », a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui, c’était vraiment difficile pour moi mentalement de jouer contre Alex, nous sommes de si bons amis et il a eu une si bonne carrière jusqu’à présent en portant le drapeau australien. C’est juste dur mentalement, ce n’est jamais facile d’affronter un ami comme ça, surtout s’il est australien. » Kyrgios affrontera ensuite le Polonais Hubert Hurkacz en quart de finale. un service puissant pour vaincre le Britannique Cameron Norrie 6-3 6-4 pour ravir son public, tandis que le Norvégien Casper Ruud a survécu à Roberto Bautista Agut en trois sets serrés.

En compétition dans sa ville locale de Montréal, Auger-Aliassime, 22 ans, a envoyé plus de 15 as et a remporté tous ses points de premier service sauf trois, brisant l’avant-dernier match des deux sets sur le court central.Le numéro un britannique Norrie a fait cinq doubles fautes et n’a jamais eu l’élan contre un Auger-Aliassime clinique, qui a remporté son premier titre ATP à Rotterdam cette année et a conclu l’affaire de jeudi en 72 minutes bien rangées. comme le dit l’ATP, attribuant à la foule l’aide à sa performance.

« Nous sommes une petite communauté dans le monde. Nous nous soutenons mutuellement dans ce que nous faisons, en particulier dans le sport professionnel.” -6(4) 6-4.

