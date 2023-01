Nick Kyrgios prendrait sa retraite immédiatement s’il remportait son premier Grand Chelem avec l’Open d’Australie à partir de lundi | Actualité Tennis

Nick Kyrgios a révélé qu’il prendrait sa retraite “à 100%” immédiatement s’il remportait son premier Grand Chelem.

Kyrgios, qui a perdu contre Novak Djokovic lors de la finale de Wimbledon en 2022, s’exprimait après que le Serbe ait été accueilli avec enthousiasme à Melbourne Park lors d’un match d’entraînement à guichets fermés contre le favori local, qui a remporté le concours d’exhibition, quelques jours avant le début. de l’Open d’Australie.

Djokovic et Kyrgios posent pour une photo après leur match de charité à la Rod Laver Arena





Kyrgios, qui ouvre sa campagne contre Roman Safiullin mardi, a déclaré devant une Rod Laver Arena bondée : “Je prendrais ma retraite à 100 % si je gagnais un Grand Chelem. C’est beaucoup d’entraînement, c’est beaucoup de travail et je veux juste être capable de manger ce que je veux, de boire ce que je veux et ensuite de me détendre.

“C’est un style de vie difficile. Le dévouement dont ces gars font preuve jour après jour, j’en ai fait un peu l’année dernière. J’ai eu une excellente année pour montrer au monde que je suis toujours l’un des meilleurs mais je vais d’essayer de le faire cette année et j’espère pouvoir le faire. Ce sera difficile.”

Tous les billets à prix réduit coûtant 20 dollars australiens (environ 11 £) se sont vendus dans l’heure qui a suivi leur mise en vente et toutes les craintes que Djokovic aurait pu avoir concernant l’accueil qu’il recevrait après l’expulsion de l’année dernière se seraient dissipées lorsqu’il a vu le nombre. de drapeaux serbes dans la foule.

S’exprimant après avoir marché sur le court, le nonuple champion a déclaré : “Je suis très heureux. Merci beaucoup. Je me sens un peu ému. J’avais hâte de revenir sur ce court.”

En plus des émotions de retour à Melbourne, Djokovic a lutté contre une blessure aux ischio-jambiers gauche et portait du ruban adhésif sur sa jambe, tandis que Kyrgios s’est retiré de la représentation de l’Australie à la United Cup en raison de son propre problème de jambe.

Cependant, ce n’était pas une rencontre pour tester la forme physique de l’un ou l’autre des hommes, avec le concours léger voyant Djokovic danser sur le terrain avant que les deux hommes ne soient rejoints pour le dernier tie-break par les stars du fauteuil roulant David Wagner et Heath Davidson aux côtés de deux joueurs juniors.

Djokovic a reçu les conseils d’un spectateur avant de remporter le point lors d’un match d’exhibition contre Kyrgios à Melbourne



Djokovic et Kyrgios portaient tous deux des microphones et jouaient devant la foule, qui lapait leurs bouffonneries.

Djokovic, qui ouvre sa campagne de l’Open d’Australie contre Roberto Carballes Baena, a déclaré par la suite : “C’est génial d’être de retour en Australie, de retour à Melbourne. C’est le court où j’ai créé les meilleurs souvenirs de ma carrière de tennis.”

Kyrgios a été l’un des rares joueurs à défendre Djokovic l’année dernière dans la dispute sur son statut de vaccination, dégelant ce qui avait été une relation glaciale.

“C’est tellement important de l’avoir avec nous”, a déclaré Kyrgios. “Je ne pense pas que nous savions à quel point ces gars sont spéciaux pour notre sport.”

Les deux hommes, qui pourraient se retrouver sur le même terrain en quart de finale, débutent leur campagne à Melbourne mardi.