Nick Kyrgios: l’Australien se retire de Wimbledon avec une blessure au poignet

Nick Kyrgios s’est retiré de Wimbledon cette année en raison d’une blessure au poignet.

L’Australien, qui a terminé deuxième du simple masculin lors des championnats de l’année dernière, a connu une année de problèmes de blessures après avoir disputé un seul match depuis qu’il a subi une opération au genou en janvier.

2 Kyrgios a connu de nombreux revers de blessure cette année Crédit : Getty

Il a déclaré: « Salut tout le monde. Je suis vraiment triste de dire que je dois me retirer de Wimbledon cette année.

« J’ai fait de mon mieux pour être prêt après mon opération et pouvoir à nouveau fouler les courts de Wimbledon.

« Lors de mon retour, j’ai ressenti une douleur au poignet pendant la semaine de Majorque. Par précaution, je l’ai fait scanner et il est revenu montrant un ligament déchiré au poignet.

« J’ai tout essayé pour pouvoir jouer et je suis déçu de dire que je n’ai tout simplement pas eu assez de temps pour y arriver avant Wimbledon.

« Je serai de retour et, comme toujours, j’apprécie le soutien de tous mes fans. »

Kyrgios devait commencer sa campagne contre l’ancien quart de finaliste belge David Goffin sur le court n ° 1 lundi.

Le joueur de 28 ans n’a pas été en mesure de s’appuyer sur sa seule apparition finale en Grand Chelem après s’être retiré de l’Open d’Australie en janvier en raison d’une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Il n’avait disputé qu’un seul match depuis, une défaite face à Wu Yibing à Stuttgart le mois dernier, et a admis lors de sa tournée médiatique d’avant-tournoi dimanche qu’il « appréhendait presque » son retour.

« Je vais juste essayer de faire tout ce que je peux, me préparer, aller là-bas et jouer du bon tennis », avait déclaré Kyrgios. « Je me sens probablement aussi bien que je pouvais me sentir en ce moment. »

2 Kyrgios est sans doute le joueur le plus divertissant du circuit et son retrait est un coup dur Crédit : Getty

Le jeu de lundi verra le champion en titre du simple masculin Novak Djokovic ouvrir sur le court central contre l’Argentin Pedro Cachin.

Djokovic, qui a dépassé Rafael Nadal pour les titres du Grand Chelem (23) avec son triomphe à Roland-Garros le mois dernier, envisage les quatre Grands Chelems la même année – un exploit qui n’a pas été réalisé dans le jeu masculin depuis Rod Laver en 1969. .

Ensuite au centre, la quintuple championne du simple dames Venus Williams entame sa campagne contre l’Ukrainienne Elina Svitolina.

La championne en titre de l’Open de France féminin Iga Swiatek commence également sa campagne SW19 lorsqu’elle affronte la joueuse chinoise Zhu Lin sur le court n°1.

Il y a beaucoup d’intérêt britannique pour les championnats de cette année avec 42 joueurs prêts à concourir au All England Club.

Dan Evans, Katie Swan, Jodie Burrage, Harriet Dart, Liam Broady et Jan Choinski devraient tous être en action lundi.