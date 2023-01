Nick Kyrgios joue dans le documentaire sur le tennis de Netflix Break Point, qui sera diffusé vendredi | Actualité Tennis

“Je ne sais pas si ce sera la dernière fois. Rien de bon ne dure éternellement, cependant, ouais?” Nick Kyrgios envisageait de prendre sa retraite avant l’Open d’Australie de l’année dernière.

De l’équipe derrière F1: Drive to Survive, Break Point suit un groupe restreint de joueurs de tennis de haut niveau, dont Kyrgios, Iga Swiatek, Frances Tiafoe et Ons Jabeur sur et en dehors du terrain alors qu’ils participent aux Grands Chelems et aux tournois du monde entier. .

Leur rêve est de soulever des trophées et d’atteindre le sommet de leur sport.

“Cette (émission) Netflix est en quelque sorte le dernier espoir que le tennis va être intéressant à l’échelle mondiale sur la carte pendant très, très longtemps. Nous avons beaucoup de jeunes personnalités. Je pense que le premier épisode est assez excitant et je Je pense que cela gardera les gens intéressés à coup sûr”

Kyrgios, qui est surveillé en marge par sa petite amie Costeen Hatzi, est entendu dire : “Ma carrière de tennis dépend de la façon dont je joue cette année.”

Il capture l’ambiance autour du tennis avec les départs à la retraite de Serena Williams, Roger Federer et Ashleigh Barty en 2022.

Parlant des docu-séries avant l’Open d’Australie de cette année, Kyrgios explique: “Ce n’était pas seulement pour moi. Je pense que le monde du tennis a désespérément besoin de se remettre sur la carte mondiale. Évidemment, quand Novak et (Rafael) Nadal aller aussi bien que Roger (Federer).

Cela aide également à ouvrir une fenêtre sur le tumulte et la pression – un mot invoqué à plusieurs reprises au cours des cinq premiers épisodes de la série qui sont des facteurs constants pour les athlètes WTA et ATP qui seront de retour sur la scène du Grand Chelem lorsque le jeu commencera à Melbourne Park lundi. .

Kyrgios termine 2022 après avoir connu sa saison la plus réussie, faisant sa première finale du Grand Chelem à Wimbledon en juillet où il a perdu contre Novak Djokovic.

Il y a parfois des moments inattendus au cours de la première moitié de la saison 1, comme lorsque Kyrgios discute de son habitude de boire avec son manager, Daniel Horsfall.

“Je devais juste être plus gentil avec moi-même, pour ma santé mentale. Je ne pourrais jamais être un joueur qui joue toute l’année. Je ne pourrais pas faire ça”, dit-il.

Image:

Maria Sakkari a décidé de se retirer du tennis, seulement pour qu’elle contacte son équipe d’entraîneurs quatre jours plus tard pour commencer un nouveau programme d’entraînement.





Ou quand Maria Sakkari dit dans l’épisode trois qu’elle a pris sa retraite pendant quatre jours après avoir perdu une balle de match et perdu en demi-finale de Roland-Garros 2021.

Il y a aussi un mélange de séquences récentes et d’archives. Il y a des entretiens avec des entraîneurs, des agents, des membres de la famille, d’autres personnes importantes, des journalistes et d’anciens joueurs tels que Chris Evert, Martina Navratilova, Andy Roddick et Maria Sharapova.

Paula Badosa parle dans l’épisode quatre de la gestion de la dépression, tandis que Taylor Fritz, l’Américain le mieux classé, donne aux téléspectateurs un aperçu des coulisses dans l’épisode trois d’un joueur aux prises avec une blessure avant le plus grand match de sa carrière à Indian Puits.

Break Point se rapproche des joueurs vedettes pendant un an en compétition à travers le monde dans les circuits ATP et WTA.

Des blessures menaçant leur carrière et des chagrins émotionnels aux victoires triomphales et aux moments personnels hors du terrain, les téléspectateurs auront un aperçu des coulisses de la vie sous pression de certains des meilleurs joueurs de tennis du monde.

