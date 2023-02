Nick Kyrgios évite la condamnation après avoir plaidé coupable d’avoir agressé son ex-petite amie | Nouvelles du monde

La star du tennis australien Nick Kyrgios a évité une condamnation après avoir plaidé coupable d’avoir agressé une ex-petite amie.

Kyrgios a admis avoir poussé Chiara Passari au sol lors d’une dispute à Canberra en janvier 2021.

Son avocat a déclaré devant un tribunal de la capitale australienne qu’il s’agissait d’un acte de “bêtise” et de “frustration”, tandis qu’un psychologue a déclaré qu’il avait souffert de dépression sévère, d’idées suicidaires et d’insomnie dans le passé.

Le magistrat n’a pas enregistré de condamnation parce que l’agression n’était pas préméditée et est à l’extrémité inférieure de la gravité de l’accusation.

Kyrgios, 27 ans, était à l’audience avec des béquilles suite à une récente opération au genou.

Il n’a pas parlé aux journalistes mais a ensuite publié une déclaration s’excusant pour ses actions.

“Je respecte la décision d’aujourd’hui et je suis reconnaissant au tribunal d’avoir rejeté les accusations sans condamnation”, a déclaré Kyrgios.

“Je n’étais pas bien placé quand cela s’est produit et j’ai réagi à une situation difficile d’une manière que je regrette profondément. Je sais que ce n’était pas OK et je suis sincèrement désolé pour le mal que j’ai causé.

“La santé mentale est difficile. La vie peut sembler écrasante. Mais j’ai découvert que le fait d’obtenir de l’aide et de travailler sur moi-même m’a aidé à me sentir mieux et à être meilleur.”

Le tribunal a appris que l’agression s’était produite alors que Kyrgios tentait de quitter l’appartement de son ex-petite amie à Canberra lors d’une dispute.

Kyrgios a appelé un Uber mais Mme Passari s’est tenue devant lui et a fermé la porte du passager de la voiture.

Le chauffeur ne voulait pas partir avec le véhicule ouvert, alors Kyrgios a poussé ses épaules avec les paumes ouvertes, la faisant tomber et lui effleurant le genou.

Mme Passari a signé une déclaration de police concernant l’agression 11 mois plus tard, après la fin de sa relation avec la star.

La petite amie actuelle de Kyrgios a écrit une référence de personnage au tribunal disant qu’elle n’avait aucune inquiétude concernant la violence dans leur relation.

Son psychologue, Sam Borenstein, a déclaré au tribunal que Kyrgios avait par le passé consommé de la drogue et de l’alcool après avoir subi des épisodes dépressifs majeurs.

Ils ont dit que cela provoquait un comportement impulsif et imprudent, mais que sa santé mentale s’était maintenant “considérablement améliorée”.

Les avocats de Kyrgios avaient précédemment échoué dans leur tentative de faire rejeter les accusations pour des raisons de santé mentale.