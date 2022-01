Nick Kyrgios écrase la raquette et retourne le doigt alors qu’il atteint la finale du double

Le mauvais garçon du tennis, Nick Kyrgios, était de retour jeudi, brisant une raquette et faisant un doigt d’honneur à la foule alors que lui et son partenaire Thanasi Kokkinakis assuraient une finale de double masculin entièrement australienne à Melbourne Park pour la première fois en 42 ans. Kyrgios et Kokkinakis ont battu les troisièmes têtes de série Horacio Zeballos et Marcel Granollers 7-6 (7/4), 6-4 pour organiser une finale samedi contre leurs compatriotes australiens Matt Ebden et Max Purcell. Le combustible Kyrgios a atteint le point d’ébullition alors qu’il se plaignait de la machine à cordon net, puis s’est retiré d’un mouvement de service à 4-2 dans le premier set.

Il s’est également plaint que la foule de la Rod Laver Arena criait entre le premier et le deuxième service, malgré le fait que lui et Kokkinakis avaient entraîné les fans dans une frénésie grossière.

Il a retourné un doigt vers une partie de la foule, a lancé avec irritation une balle contre un mur et a brisé sa raquette après avoir laissé tomber son service.

« Quand vas-tu contrôler la foule, mon frère ? », a-t-il imploré l’arbitre de chaise, James Keothavong.

« Tu vas continuer à les laisser crier avant que je serve ? C’est arrivé quatre fois ce match. »

Les plaintes de Kyrgios concernant la foule font écho à celles de certains de ses adversaires plus tôt dans le tournoi, et semblent surprenantes étant donné que son partenaire Kokkinakis avait dit « plus c’est tapageur, mieux c’est pour tout le monde ».

Daniil Medvedev a visé des sections de la foule après sa victoire en simple contre Kyrgios il y a une semaine, en disant : « Ils ont probablement un faible QI. »

L’adversaire du quart de finale en double, Michael Venus, a ensuite qualifié Kyrgios de « bouton absolu » pour ses bouffonneries sur le terrain.

Mais Kyrgios a déclaré qu’il n’accepterait pas le jibe après sa victoire en demi-finale avec Kokkinakis.

« Je ne vais pas détruire (Vénus) dans cette salle de conférence de presse en ce moment », a-t-il déclaré.

«Mais Zeballos et Granollers sont des joueurs en simple. Ils ont eu de belles carrières. Je les respecte beaucoup plus que je ne respecte Michael Venus. »

La polémique n’a pas seulement porté sur le comportement idiot des spectateurs.

Kyrgios a accusé un entraîneur et entraîneur associé à la paire croate de double Mate Pavic et Nikola Mektic d’avoir menacé de le combattre après que les têtes de série aient été regroupées.

« Juste pour vous faire savoir qu’après le festival d’hier en double, l’entraîneur et l’entraîneur de mon adversaire ont menacé de se battre dans le gymnase des joueurs », a-t-il déclaré sur Twitter.

Kokkinakis a répondu: « C’était fou !! L’homme pensait que c’était @ufc », faisant référence à l’Ultimate Fighting Championship d’arts martiaux mixtes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.